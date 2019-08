एंटिगा: भारत ने अपने गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत यहां सर विवियन रिचर्डस स्टेडियम में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन शनिवार को वेस्टइंडीज को उसकी पहली पारी में 222 रन पर ऑलआउट दिया. भारत ने इस तरह पहली पारी के आधार पर 75 रनों की बढ़त हासिल कर ली. भारत ने पहली पारी में 297 रन बनाए थे.

End of the West Indies innings. They are bowled out for 222. #TeamIndia lead by 75 runs. 5 for Ishant, 2 each for Shami & Jadeja. 1 for Bumrah #WIvIND pic.twitter.com/kFSzywVUoN

— BCCI (@BCCI) August 24, 2019