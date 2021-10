INDw vs AUSw T20i: महिला क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया (INDw vs AUSw) के बीच गुरुवार से शुरू हुई टी20 सीरीज का आगाज अपने पहले मैच में अंजाम तक नहीं पहुंच पाया और पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया. क्वींसलैंड के कैरारा ओवल मैदान पर खेले जा रहे इस मैच में 15.2 ओवर के खेल के बाद बारिश हो गई और काफी इंतजार के बाद खेल दोबारा शुरू नहीं हो पाया. अंत में अंपयारों ने मैच को रद्द घोषित कर दिया. भारत को ऑस्ट्रेलिया ने यहां पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया था और टीम इंडिया ने जेमिमा रोड्रिग्स (Jamimah Rodrigues) के नाबाद 49 रनों की बदौलत 131 रन जोड़ लिए थे.Also Read - INDw vs AUSw- हमें हर हाल में टी20 सीरीज जीतनी होगी: Harmanpreet Kaur

जेमिमा शानदार अंदाज में अपनी पारी को आगे बढ़ा रही थीं और वह भारतीय पारी को 165 रन के करीब ले जाती दिख रही थीं लेकिन बारिश ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया. जेमिमासे पहले भारतीय टीम को (Smriti Mandhana) स्मृति मंधाना (10 गेंद में 17 रन) और (Shafali Verma) शेफाली वर्मा (14 गेंद में 18 रन) ने अच्छी शुरूआत दी. पावरप्ले में ऑस्ट्रेलिया ने 50 रन लुटा दिए थे और ऐसा कम ही देखने को मिलता है.

भारतीय बल्लेबाजों ने यह लय नहीं गंवाई. हालांकि जेमिमा को छोड़कर शीर्ष क्रम की बल्लेबाज अच्छी शुरूआत को बड़ी पारी में नहीं बदल सकीं. जेमिमा ने अपनी पारी के दौरान सात चौके जमाए और जब बारिश के कारण खेल रोका गया तो उनके साथ दूसरे छोर पर रिचा घोष (13 गेंद में नाबाद 17 रन) थीं.

इस रद्द हुए मैच से दोनों टीमों को एक एक अंक दिया गया. शेफाली ने टाएला व्लेमिंक पर छक्का जड़कर शुरूआत की. उन्होंने और मंधाना ने पहले विकेट के लिये 31 रन जोड़े. दोनों हालांकि जल्द ही आउट हो गईं. जिसके बाद कप्तान हरमनप्रीत कोर (Harmanpreet Kaur) ने छोटी सी पारी के दौरान तीन बार गेंद सीमारेखा के पार कराई. इसके बाद जेमिमा ने ऑफ साइड पर कुछ शानदार शॉट जमाए.

जेमिमा को लगातार असफलताओं के कारण हाल के समय में काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था जिसके कारण उन्होंने 50 ओवर की अंतिम एकादश में अपना स्थान भी गंवा दिया था. हालांकि ‘द हंड्रेड’ में 21 साल की मुंबई की खिलाड़ी ने फॉर्म में वापसी की और नॉदर्न सुपर चार्जर्स के लिए काफी रन बनाए थे, जिसका फायदा उन्हें आज इंटरनेशनल क्रिकेट में भी मिला.

सीरीज का दूसरा और तीसरा मैच भी कैरारा के इसी मैदान पर खेला जाएगा. दूसरे टी20 मैच शनिवार को भारतीय समयानुसार दोपहर 1.40 बजे शुरू होगा. यह मल्टीफॉर्मेट सीरीज है और फिलहाल ऑस्ट्रेलियाई टीम यहां 7-5 से आगे है अगर टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को अगले दोनों मैचों में मात देती है तो वह यह सीरीज अपने नाम कर लेगी.