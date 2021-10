भारत और ऑस्ट्रेलिया (INDw vs AUSw Pink Ball Test) के बीच क्वींसलैंड के कैरारा ओवल मैदान पर खेले गया एकमात्र टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया है. इस मैच की पहली पारी में भारत ने अपनी पहली पारी 377/8 पर घोषित की थी. कंगारू टीम ने अपनी पहली पारी में 9 विकेट गंवाकर 241 रन बनाए और पहली पारी घोषित कर दी. पहली पारी के आधार पर भारत के पास 136 रन की बढ़त हासिल हुई. बारिश से प्रभावित इस मैच में कभी भी पूरे 100 ओवर का खेल नहीं हो पाया.Also Read - AUSW vs INDW Pink Ball Test Day 3: बल्लेबाजों के बाद गेंदबाजों ने दिखाया दमखम, बैकफुट पर मेजबान ऑस्ट्रेलिया

हालांकि मल्टी फॉर्मेट इस सीरीज में वनडे और टेस्ट सीरीज के बाद ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी है. वह फिलहाल इस सीरीज में 6-4 से आगे है. मेजबान टीम ने भारत को 3 मैचों की वनडे सीरीज में 2-1 से मात दी थी. इसकी बदौलत उसे यहां से 4 अंक मिले, जबकि भारत को 2 ही अंकों से संतोष करना पड़ा.

यह टेस्ट ड्रॉ खेलने से दोनों टीमों को 2-2 अंक मिले और इससे ऑस्ट्रेलिया के पास 6, जबकि भारत को 4 अंक ही मिले. दोनों टीमों को फिलहाल 3 मैचों की टी20 सीरीज भी खेलनी है, जिसके बाद इस सीरीज के विजेता का फैसला होगा.

The one-off #AUSvIND Test ends in stalemate 🤝

Both teams get 2 points each.

Australia lead the multi-format series with 6 points heading into the three T20Is while India are on 4.

📝 https://t.co/eTuHYx9Zje pic.twitter.com/55nCFG5ijP

— ICC (@ICC) October 3, 2021