ब्रिस्टल में भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच में मेजबान इंग्लैंड ने मजबूत शुरुआत की ही. खेल के पहले दिन चायकाल तक उसने सिर्फ 2 विकेट गंवाकर 162 रन जोड़ लिए हैं. उसकी ओर से ओपनिंग बल्लेबाज टैमी बोमॉन्ट (66) ने आउट होने से पहले शानदार हाफ सेंचुरी जड़ी इसके बाद कप्तान हीथर नाइट भी (47*) चाय के वक्त फिफ्टी के करीब पहुंच चुकी थीं. भारत की ओर से पूजा वस्त्रकार और स्नेह राणा अभी तक 1-1 सफलता हासिल कर पाई हैं. Also Read - ECB Apologies on INDw vs ENGw Test: इस्तेमाल पिच देने के लिए ECB शर्मिंदा, मांगी माफी

टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी इंग्लैंड को उसकी दोनों ओपनरों ने सधी हुई शुरुआत दी. लॉरेन विनफील्ड-हिल (35) और बेमॉन्ट की जोड़ी ने मिलकर ओपनिंग विकेट के लिए 69 रन की शानदार साझेदारी की. यहां पर भारत की ओर से मीडियम पेसर पूजा वस्त्राकर ने विनफील्ड को विकेटकीपर तान्या भाटिया के हाथों कैच कराकर पवेलियन भेजा. Also Read - WTC Final में किसका पलड़ा भारी; न्यूजीलैंड के मुकाबले बेहतर है भारतीय बल्लेबाजी क्रम

इस मौके तान्या ने अपनी दाईं ओर कूदते हुए शानदार कैच लपका. विनफील्ड ने 63 गेंदों में 35 रन की पारी में 4 चौके और 2 छक्के भी जड़े. पहले सत्र में इंग्लैंड ने 86 रन जोडे़, जबकि दूसरे सत्र में उसने 76 रन जोड़े और दोनों सत्रों के दौरान एक-एक विकेट गंवाया. Also Read - माइकल वॉन: भारत के खिलाफ ग्रीन-टॉप पर खेलने से इंग्‍लैंड को नहीं होने वाला फायदा, ऐसे तो...

इसके बाद कप्तान हीथर नाइट बोमॉन्ट का साथ निभाने उतरीं. उन्होंने पूरे धैर्य के साथ अपनी पारी को आगे बढ़ाया और चायकाल तक वह नाबाद 47 पर पहुंच गई. इस बीच इंग्लैंड को ऑफ स्पिनर स्नेह राणा ने शैफाली वर्मा के हाथों कैच कराकर भारत को दूसरी सफलता दिलाई.

इसके बाद नेताली स्कीवर ने चायकाल तक अपनी टीम को कोई और नया झटका नहीं लगने दिया. मैच के पहले दिन दो सत्र के खेल तक भारत की अनुभवी तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी और शिखा पांडे अभी तक अपना प्रभाव नहीं दिखा पाई हैं.

झूलने ने 16 ओवर की गेंदबाजी कर 41 रन खर्च किए, जबकि शिखा पांडे 10 ओवर में 35 रन खर्च कर चुकी हैं. दोनों को मैच में अभी तक अपनी पहली सफलता का इंतजार है.