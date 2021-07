इंग्लैंड दौरे पर गई टीम इंडिया बुधवार को तीसरे और आखिरी टी20 मैच में हार हाल जीत दर्ज करना चाहेगी. यह इस दौरे का आखिरी मैच है और अगर भारतीय टीम यहां जीत दर्ज कर लेती है तो वह तीनों फॉर्मेट की यह सीरीज बराबर कर सकती है. भारत ने यहां एकमात्र टेस्ट मैच ड्रॉ खेला था, जबकि वनडे सीरीज में उसे 1-2 से हार मिली और 3 मैचों की टी20 सीरीज में वह दो मैचों की दोनों टीमें 1-1 से बराबर हैं. मैच से पहले टीम की स्टार ओपनिंग बल्लेबाज और टी20 की उपकप्तान स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) ने टीम की रणनीति पर चर्चा की.Also Read - ICC Rankings: वनडे में दूसरे स्‍थान पर खिसकी मिताली राज, शेफाली वर्मा अब भी नंबर-1 टी20 बल्‍लेबाज

मंधाना ने कहा कि वह युवा ओपनिंग बल्लेबाज शैफाली वर्मा (Shafali Verma) के साथ पारी का आगाज कर बहुत खुश हैं. लेकिन दोनों को ही इस बात की चिंता है कि दोनों अच्छी शुरुआत के बावजूद टीम के लिए बड़ी पारियां नई खेल पा रही हैं. उन्होंने कहा कि तीसरे और आखिरी मैच में हम ऐसा करना चाहेंगे.

🗣️🗣️ Sneh Rana's comeback is inspirational #TeamIndia vice-captain @mandhana_smriti is all praise for @SnehRana15 👌👌#ENGvIND pic.twitter.com/cMEcWWxOYh

— BCCI Women (@BCCIWomen) July 13, 2021