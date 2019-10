सूरत: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका को पांचवें टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में पांच विकेट से हराकर छह मैचों की श्रृंखला में 3-0 से बढत बना ली. दो मैच बारिश में धुल जाने के बाद श्रृंखला पांच की बजाय छह मैचों की कर दी गई है. भारत को श्रृंखला जीतने के लिए एक और मैच अपने नाम करना है.

लड़कियों के लिए क्रिकेट अकादमी ना होने पर ‘लड़का बनकर’ शफाली वर्मा ने की थी करियर की शुरुआत

And that is how you finish in style. 3-0 lead in the series for #TeamIndia. Well done @ImHarmanpreet 😎👏👏 #INDvSA pic.twitter.com/zDijTlp2yH

— BCCI Women (@BCCIWomen) October 3, 2019