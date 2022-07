India Women vs Sri Lanka Women, 2nd ODI: पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में हरमनप्रीत कौर की कप्‍तानी वाली भारतीय टीम ने 10 विकेट से जीत दर्ज की. इसके साथ ही टीम इंडिया ने तीन मैचों की वनडे सीरीज में 2-1 से अजेय बढ़त बना ली है. मैच की स्‍टार गेंदबाजी के दौरान रेनुका सिंह रही जिन्‍होंने चार विकेट हॉल अपने नाम कर श्रीलंका की रनों की रफ्तार पर लगाम लगा दिया था. वहीं, भारत की बल्‍लेबाजी के दौरान स्‍मृति मंधाना ने नाबाद 94 रन बनाए. इसके अलावा शेफाली वर्मा के बल्‍ले से भी 71 रन आए.Also Read - INDW vs SLW 2nd ODI Live Streaming: सीरीज पर कब्जा जमाने उतरेगी भारतीय टीम, यहां देखें लाइव स्ट्रीमिंग

भारत ने टॉस जीतकर श्रीलंका की महिला टीम को पहले बल्‍लेबजी के लिए बुलाया. श्रीलंका 50 ओवर खेलने में तो कामयाब रही लेकिन ओवर समाप्‍त होते-होते उनके सभी बल्‍लेबाज आउट हो गए. वो 173 रन ही बना पाए. मैन ऑफ द मैच रेनुका सिंह के चार विकेट के अलावा दीप्ति सिंह और मेघना सिंह को दो-दो विकेट मिले.श्रीलंका की महिला टीम ने महज 11 रन पर ही अपने तीन विकेट गंवा दिए थे.

Renuka Singh scalped 4⃣ wickets & bagged the Player of the Match award as #TeamIndia won the second #SLvIND ODI. 👏 👏

Scorecard 👉 https://t.co/XOkhAjSAUt pic.twitter.com/YxWvZ212ed

— BCCI Women (@BCCIWomen) July 4, 2022