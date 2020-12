भारत के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में डेविड वॉर्नर (David Warner) चोटिल होकर आखिरी वनडे और टी20 सीरीज से बाहर हो गए हैं. लेकिन वॉर्नर का लक्ष्य आगामी टेस्ट सीरीज से पहले फिट होकर टीम में वापसी का है. हालांकि ग्रोइन इंजरी के चलते पहले टेस्ट मैच में उनका खेलना संदिग्ध लग रहा है लेकिन कोच जस्टिन लैंगर (Justin Langer) ने उम्मीद जताई है कि उनका यह धाकड़ खिलाड़ी 17 दिसंबर को शुरू होने वाले पिंक बॉल टेस्ट से पहले फिट हो जाएगा. Also Read - Aaron Finch ने बताया तीसरे वनडे में ये तीन खिलाड़ी कर सकते हैं David Warner को रिप्‍लेस

भारत पहली बार अपने देश के बाहर डे-नाइट टेस्ट (India vs Australia Day Night Test Match) मैच खेलने जा रहा है. यह टेस्ट 17 से 21 दिसंबर तक एडिलेड के ओवल मैदान में खेला जाएगा. लैंगर ने सेन स्पोटर्सडे डब्ल्यूए से कहा, 'उनकी ग्रोइन में चोट लगी है और उन्होंने मुझे बताया है कि इस चोट में काफी तकलीफ होती है. ऐसा लगता है कि किसी ने उन्हें बंदूक से गोली मार दी है. वह ड्रेसिंग रूम में भी काफी तकलीफ में थे. हम अभी कैनबरा पहुंचे हैं और इसलिए अब हम उन्हें 5-6 दिन तक नहीं देख पाएंगे.'

उन्होंने कहा, 'वह पहले टेस्ट मैच के लिए फिट होंगे और और मुझे इसकी उम्मीद है. वह पेशेवर खिलाड़ी हैं, जो इसके लिए तैयार होने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे. देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन इतना तो तय है कि उनका नुकसान हुआ है.'

अगर वॉर्नर पिंक बॉल (Pink Ball Test India vs Australia) टेस्ट तक फिट नहीं होते हैं तो जोए बर्न्‍स और विल पुकोवस्की को पहले टेस्ट मैच में मौका मिल सकता है.

लैंगर ने कहा, ‘इसमें हैरानी की कोई बात नहीं कि अब मैं थोड़ी राहत महसूस कर रहा हूं. हम कुछ मैच जीत चुके हैं और मुझे यह चिंता करने की जरूरत नहीं है कि टेस्ट टीम में किसे चुना जाएगा.’

इनपुट: IANS