इंटरकॉन्टिनेंटल कप विजेता भारतीय टीम को सरकार देगी 1 करोड़ रुपये, खिलाड़ियों ने ट्रेन दुर्घटना पीड़ितों को दान किए

ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इंटरकॉन्टिनेंटल कप खिताब (Intercontinental Cup) जीतने के लिए भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम को एक करोड़ रुपये का नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है. भारत ने कप्तान सुनील छेत्री के 87वें अंतरराष्ट्रीय गोल के अलावा लालियानजुआला छांगटे के गोल की मदद से रविवार रात कलिंगा स्टेडियम में फाइनल में लेबनान को 2-0 से हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीता.

पटनायक ने समापन समारोह के दौरान कहा, ‘‘प्रतिष्ठित इंटरकॉन्टिनेंटल कप की मेजबानी करना हमारे राज्य के लिए बेहद गौरव की बात है। कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच जीत के लिए भारत को बधाई। हमारा इरादा ओडिशा में और अधिक फुटबॉल प्रतियोगिताओं की मेजबानी का है जिससे कि ओडिशा और भारत में खेल की प्रगति में मदद कर सकें.

खिलाड़ियों ने ट्रेन दुर्घटना पीड़ितों को दान किए

भारतीय फुटबॉल टीम ने इंटरकॉन्टिनेंटल कप खिताब जीतने के लिए ओडिशा सरकार द्वारा मिले नकद पुरस्कार का एक हिस्सा राज्य में हाल में हुई बालासोर ट्रेन दुर्घटना से प्रभावित परिवारों के ‘राहत और पुनर्वास’ के लिए देने का फैसला किया है.

