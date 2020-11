वर्ल्ड कप 2003 में सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) की पाकिस्तान के खिलाफ वह खास पारी आज भी फैन्स के जेहन में ताजा है. सचिन तेंदुलकर ने उस मैच में 75 गेंदों में 98 रन की पारी तेजतर्रार पारी खेलकर भारत को पाकिस्तान के खिलाफ जीत दिलाने में अहम रोल निभाया था. हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक (Inzamam Ul Haq) ने सचिन की इस पारी को याद किया. उन्होंने कहा कि इससे पहले उन्होंने कभी भी सचिन को इस अंदाज में खेलते नहीं देखा था. Also Read - रविचंद्रन अश्विन ने इस पाकिस्तानी बल्लेबाज को कहा- मिलियन डॉलर खिलाड़ी

इंजमाम रविचंद्रन अश्विन के यू-ट्यूब चैनल डीआरएस विद एश (DRS With Ash) पर बात कर रहे थे. इस मौके पर उन्होंने अश्विन के साथ सचिन की इस खास पारी को भी याद किया. 2003 वर्ल्ड कप में भारत सेंचुरियन में पाकिस्तान के खिलाफ खेला था, जहां पाकिस्तान ने उसे 274 रन का टारगेट दिया था.

मास्टर ब्लास्टर ने उस मैच में तब के विश्व विख्यात पेस अटैक के खिलाफ ताबड़तोड़ 98 रन ठोककर भारत की जीत सुनिश्चित कर दी थी. पाकिस्तान की ओर से तब वसीम अकरम, वकार यूनिस और शोएब अख्तर जैसे दिग्गज तेज गेंदबाज शामिल थे. सचिन ने इस मैच में 12 चौके और 1 छक्का जड़ा था.

"I have seen Sachin play a lot but the way he batted in that match; I have never seen him play like that before. The way he played against our fast bowlers in those conditions was superb."

Inzamam on @sachin_rt's 98 against Pakistan in World Cup, 2003pic.twitter.com/exrzUv21Qr

— Cricketopia (@CricketopiaCom) November 22, 2020