IOC Session 2023: भारत को अंतरराष्ट्रीय ओलिंपिक समिति (IOC) के अगले सत्र की मेजबानी मिली है. साल 2023 में मुंबई स्थित जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में मीटिंग का आोयजन होगा. भारत ने बीजिंग में 139वें आईओसी सत्र के दौरान 75 वोट के साथ ये अधिकार अपने नाम किया है. यह दूसरी बार होगा जब भारत नई दिल्ली, 1983 में आईओसी सत्र की मेजबानी करने के बाद इसकी मेजबानी करेगा. बीजिंग में भारतीय प्रस्तुति का नेतृत्व 2008 में देश के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा, आईओसी सदस्य नीता अंबानी, भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) के अध्यक्ष नरिंदर बत्रा (Narinder Batra) और युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) थे.Also Read - IND vs WI T20I Dream 11 Prediction, 3rd T20I Match: कोहली-पंत के बिना उतरेगी टीम इंडिया, ड्रीम11 में इसे चुनें कप्तान

इस प्रक्रिया में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों से मुंबई को 99 प्रतिशत वोट मिले, जिसमें 75 सदस्यों ने 2023 में आईओसी सत्र की मेजबानी के लिए अपनी उम्मीदवारी का समर्थन किया. Also Read - IND vs WI 3rd T20I Live Streaming: मोबाइल पर देख सकेंगे टी20 मैच, जानिए किस तरह?

Mumbai hosting the 2023 International Olympic Committee Session is not just a matter of great pride but also an opportunity to push India ahead on the sporting horizon.

Grateful to Smt. Nita Ambani ji for her efforts to bring the 2023 session to Mumbai, Maharashtra!

— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) February 19, 2022