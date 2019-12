भारतीय कप्‍तान विराट कोहली और वेस्‍टइंडीज के गेंदबाज केसरिक विलियम्‍स के बीच टी20 सीरीज के दौरान जंग जगजाहिर है. भारतीय कप्‍तान विराट कोहली का विलियम्‍स के ओवर की धुनाई करने के बाद उन्‍हीं के अंदाज में पर्ची काटने वाला एक्‍शन पिछले एक सप्‍ताह से काफी सुर्खियों में रहा है. इसी बीच मांग उठ रही है कि विलियम्‍स को आगामी आईपीएल ऑक्‍शन के दौरान खरीदा जाए.

@RCBTweets should pouch him given the chemistry he shares with @imVkohli I can see the captain and the bowler comparing notes after a dismissal! Brilliant!!! @CoachHesson @KP24

— Sanjog Gupta (@Sanjog_G) December 15, 2019