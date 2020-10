IPL Controversies: आस्ट्रेलिया के बल्लेबाज एरॉन फिंच को शनिवार को आईपीएल-13 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और रास्थान रॉयल्स के बीच खेले गए मैच में ई-सिगरेट पीते देखा गया. इस मैच में बेंगलोर ने सात विकेट से जीत दर्ज की, लेकिन मैच के अंतिम ओवर में जब बेंगलोर को 10 रनों की जरूरत थी, कैमरा बेंगलोर के ड्रेसिंग रूम की तरफ गया और खिलाड़ियों के चेहरे की शिकन को कैद किया. तभी फिंच को ई-सिगरेट पीते देखा गया. Also Read - IPL 2020: कोलकाता नाइट राइडर्स के अली खान चोट के चलते IPL से बाहर, टीम ने न्यूजीलैंड के विकेटकीपर टिम सेइफर्ट के साथ किया करार

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और कई तरह की प्रतिक्रियाएं इस पर आने लगीं. लोग विराट कोहली से भी इसका जवाब मांग रहे हैं. सोशल मीडिया पर लोग फिंच की इस ‘ई-सिगरेट’ का जवाब मांग रहे हैं. Also Read - IPL 2020: कोलकाता नाइट राइडर्स को बड़ी राहत, सुनील नरेन के गेंदबाजी एक्शन को मिली क्लीन चिट

एक यूजर ने ट्वीट किया, “आईपीएल, क्या ड्रेसिंग रूम में ई-सिगरेट पीना मान्य है? क्या कहते हो एरॉन फिंच? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, क्या आपके पास कहने को कुछ है. विराट कोहली फिंच से थोड़ा आगे खड़े थे. मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि उन्होंने वो देखा होगा जो मैंने देखा.”

AARON FINCH CAUGHT WITH THE VAPE…

is it allowed to use the vape while u r playing in the stadium and being a player in the team? Thanks to the camera man who showed what really happens in the ipl #RCBvsRR #Dream11IPL2020 #aaronfinch #IPL2020 #IPLinUAE pic.twitter.com/2pkvoTLRCs

— Abhijeet.A.K (@MrAkabhijeet) October 17, 2020