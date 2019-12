कोलकाता में हो रहे आईपीएल 2020 ऑक्‍शन के दौरान पैट कमिंस, ग्‍लेन मैक्‍सवेल और क्रिस मॉरिस जैसे खिलाड़ी मालामाल हो गए जबकि कुछ बड़े नाम ऐसे भी रहे जिनपर किसी भी फ्रेंचाइजी ने दांव नहीं खेला. ऑक्‍शन में उम्‍मीद से बंपर पैसा मिलने पर खिलाड़ियों ने अपने-अपने तरीके से इसपर प्रतिक्रियाएं दी.

सबसे मजेदार प्रतिक्रिया वेस्‍टइंडीज के बल्‍लेबाज शिमरोन हेटमायर की तरफ से आई. दिल्‍ली कैपिटल्‍स द्वारा 7.75 करोड़ की बड़ी रकम खर्च कर हेटमायर को अपनी टीम में शामिल किया गया. भारी भरकम रकम मिलने के बाद हेटमायर खुशी से इस कदर उत्‍साहित हो गए कि वो अपने बेड पर चढ़कर नाचने लगे.

उन्‍होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर आईपीएल नीलामी में बड़ी रकम मिलने का जश्‍न मनाने वाला एक वीडियो फैन्‍स के साथ शेयर किया. बाद में दिल्‍ली कैपिटल्‍स ने भी इस वीडिया को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से शेयर किया.

आईपीएल क्रिकेट के इतिहास में सबसे मेहंगे विदेशी खिलाड़ी बने पैट कमिंस ने भी कोलकाता नाइटराइडर्स के साथ जुड़ने पर खुशी जताई. कोलकाता ने उन्‍हें 15.75 करोड़ रुपये खर्च कर अपनी टीम में शामिल किया.

इंग्‍लैंड को 50 ओवरों का विश्‍व कप 2020 जिताने वाले कप्‍तान इयोन मोर्गन ने कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में वापसी पर खुशी जताई. वो पहले भी इस टीम में खेल चुके हैं.

दिल्‍ली की टीम में जगह बनाने वाले एलेेेक्‍स कैरी ने भी वीडियो जारी कर इसपर खुशी जताई. किंग्‍स इलेवन पंजाब के साथ जुड़ने पर ग्‍लेन मैक्‍सवेल ने भी वीडियो जारी कर फैन्‍स को धन्‍यवाद किया.

