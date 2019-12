आईपीएल 2020 के लिए नीलामी की प्रक्रिया शुरू होने में अब 48 घंटे से भी कम वक्‍त बचा है. इस बार आईपीएल ऑक्‍शन के दौरान विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को सबसे ज्‍यादा मशक्‍कत करनी पड़ सकती है क्‍योंकि इस टीम ने सर्वाधिक खिलाड़ियों को रिलीज किया है. विराट ने नीलामी को लेकर आरसीबी की योजना के संबंध में अहम बयान दिया है.

आरसीबी की तरफ से अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया गया है. इस वीडियो में विराट ने फैन्‍स से कहा, “जैसा की आप जानते हैं कि आगामी सीजन को लेकर नीलामी होने वाली है और मैं आप सभी से चाहता हूं कि आप लोग टीम के पीछे खड़े रहें. टीम प्रबंधन, माइक हेसन, साइमन कैटिज काफी अच्छा काम कर रहे हैं.”

All set for the #IPLAuction? The Captain has a message for you.@imVkohli #ViratKohli #BidForBold #IPL2020 #PlayBold pic.twitter.com/moGkXCz31y

— Royal Challengers (@RCBTweets) December 17, 2019