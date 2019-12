IPL Auction 2020: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2020 सीजन के लिए खिलाड़ियों की नीलामी गुरुवार को कोलकाता में सफलतापूर्वक संपन्न हो गई. इनमें कई खिलाड़ियों की करोड़ो में बोली लगी वहीं कइयों को खरीददार नहीं मिले.

जिन खिलाड़ियों की बोली नहीं लगी उनमें से एक अनुभवी ऑलराउंडर यूसुफ पठान भी थे जिन्हें सनराइजर्स हैदराबाद ने इस बार रिलीज कर दिया था. यूसुफ ने अपना बेस प्राइस 1 करोड़ रुपये रखा था.

इस ऑलराउंडर की बोली नहीं लगने से फैंस के साथ यूसुफ पठान के छोटे भाई व तेज गेंदबाज इरफान पठान को भी निराशा हुई. इरफान ने इस मौके पर अपने ‘बिग ब्रदर’ के लिए एक इमोशनल ट्वीट किया.

इरफान ने ट्वीट के जरिए कहा, ‘- इस तरह के छोटे हिचकोले आपके करियर को परिभाषित नहीं कर सकते. आप अब तक बेहतरीन रहे हैं. एक वास्‍तविक मैच विनर. लव यू ऑलवेज लाला.’

Small hiccups doesn’t define your career,you have been outstanding thru out. A real match winner. Love you always Lala @iamyusufpathan pic.twitter.com/h3tw3AjoGS

— Irfan Pathan (@IrfanPathan) December 19, 2019