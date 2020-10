Sunil Narine’s bowling action got clean chit : कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders) के ऑफ स्पिनर सुनील नरेन के गेंदबाजी एक्शन (Sunil Narine’s bowling action) को आईपीएल की संदिग्ध गेंदबाजी एक्शन समिति ने क्लीन चिट दे दी है. किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ 10 अक्टूबर को खेले गए मैच में नरेन के गेंदबाजी एक्शन की शिकायत की गई थी. Also Read - LIVE IPL Score SRH vs KKR: हैदराबाद ने टॉस जीतकर कोलकाता को बल्लेबाजी के लिए किया आमंत्रित

इस मैच के बाद कोलकाता ने आईपील की संदिग्ध गेंदबाजी एक्शन समिति से नरेन के गेंदबाजी एक्शन की आधिकारिक जांच की अपील की थी और उनकी स्लो मोशन में वीडियो फुटेज भी जमा कराई थी. जैसा आईएएनएस ने पहले अपनी खबर में बताया था कि नरेन के गेंदबाजी एक्शन की कोविड-19 के कारण 3डी बायोमेकेनिकल जांच नहीं हो सकती और इसलिए उन्हें अपने वीडियो फुटेज मुहैया करानी होगी.

आईपीएल ने एक बयान में कहा, "नरेन ने जो वीडियो फुटेज भेजी थी उसको समिति ने पूरे ध्यान से देखा और पाया कि उनकी कोहनी तय की गई सीमा के अंदर ही मुड़ती है." बयान में कहा गया है, "समिति का कहना है कि नरेन को इसी एक्शन के साथ, जो वीडियो फुटेज में उन्होंने दर्शाया है, आईपीएल-2020 के बाकी बचे मैचों में गेंदबाजी करनी होगी."

यहां एक बात ध्यान देने वाली है कि इस प्रकरण से पहले किसी तरह की संदिग्ध गेंजबाजी एक्शन के लिए कोई समिति नहीं थी, न ही इसका कहीं जिक्र किया गया था. रोचक बात यह है कि समिति ने नरेन को क्लीन चिट दे दी है लेकिन बयान में नहीं बताया गया है कि इस समिति में कौन-कौन है. नरेन की 2014 में भी संदिग्ध गेंदबाजी एक्शन को लेकर शिकायत की गई थी.

(इनपुट आईएएनएस)