इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2020 के लिए खिलाड़ियों की हुई नीलामी में इंग्लैंड की ओर से सबसे महंगे बिकने वाले युवा ऑलराउंडर सैम कर्रन टीम इंडिया के पूर्व कप्तान एमएस धोनी और स्टीफन फ्लेमिंग से मिलने को बेताब हैं.

कर्रन ने आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) में चुने जाने को कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और कोच स्टीफन फ्लेमिंग के दिमाग से ‘सीखने का मौका ’बताया है.

इस युवा को चेन्नई टीम ने साढे पांच करोड़ रूपये में खरीदा. चेन्नई और दिल्ली कैपिटल्स के बीच उन्हें खरीदने की होड़ लगी थी.

कर्रन ने अपनी नई टीम द्वारा डाले गए वीडियो में कहा, ‘चेन्नई आकर अपने नए साथियों से मिलने, कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और कोच स्टीफन फ्लेमिंग से मिलने को बेताब हूं. मेरे लिए यह उनसे सीखने का सुनहरा मौका है और उम्मीद है कि हम ट्रॉफी जीतेंगे.’

Kadai Kutty Singham @CurranSM pounces straight to the point and how! #WhistlePodu #SuperFam pic.twitter.com/XhfC5hKC8G

— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) December 21, 2019