IPL 2020, Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad, 14th Match, Preview: अब तक इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे संतुलित दिखने वाली और लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाली टीमें- चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद टीमें 13वें सीजन में इंजरी और खराब फॉर्म की वजह से जूझ रही है। हैदराबाद-चेन्नई ने अब तक खेले तीन लीग मैचों में से केवल एक ही मैच जीता है और अंकतालिका में क्रमश सातवें और आठवें स्थान पर हैं। ऐसे में आज का मैच दोनों ही टीमों के लिए बेहद अहम है।

टीम की ताकत:

चेन्नई सुपर किंग्स टीम के लिए राहत की बात ये है की उनके शीर्ष क्रम बल्लेबाज अंबाती रायुडू आज का मैच खेलने के लिए फिट हैं। यानि कि मुरली विजय को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। मुमकिन है कि रुतुरात गायकवाड़ सके बल्लेबाजी क्रम में बदलाव किया जाय। अभी तक मध्य क्रम में खेलते आए गायकवाड़ को विजय की जगह पारी की शुरुआत करने का जिम्मा दिया जा सकता है, ताकि फाफ डु प्लेसिस और रायूडू 4 और 5 नंबर पर खेल सकें।

सीएसके के एक और स्टार खिलाड़ी ड्वेन ब्रावो फिट होकर आज के मैच में खेलने के लिए उपलब्ध हैं लेकिन ब्रावो को प्लेइंग इलेवन में जगह देने का मतलब है कि सैम कर्रन को बाहर किया जाय, जो कि अब तक चेन्नई के लिए अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे हैं। कप्तान धोनी शायद कर्रन को ब्रावो से आगे रखें।

चेन्नई की तीसरी सबसे बड़ी समस्या है छठां गेंदबाजी विकल्प। अब तक पांच गेंदबाजों के साथ खेलते आए धोनी को खास सफलता नहीं मिली है, ऐसे में उम्मीद है कि आज के मैच में टीम के स्टार स्पिनर इमरान ताहिर की प्लेइंग इलेवन में वापसी होगी। यानि कि एक विदेशी खिलाड़ी को बाहर बैठना होगा। जो कि शेन वाटसन, डु प्लेसिस, सैम कर्रन या जॉश हेजलवुड में से एक होगा।

सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने पिछले मैच में वो संतुलन हासिल कर लिया, जिसकी टीम को पहले मैच से तलाश थी। केन विलियमसन के टीम में आने से मध्यक्रम मजबूत हुआ है। वहीं पिछले मुकाबले में हैदराबाद के गेंदबाजों ने भी कमाल का प्रदर्शन किया। टीम के सीनियर खिलाड़ी भुवनेश्वर कुमार भी लय में दिखे जो कि अच्छे संकेत हैं। ऐसे में आज के मैच में डेविड वार्नर शायद ही प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव करें।

चेन्नई सुपर किंग्स स्क्वाड:

मुरली विजय, शेन वॉटसन, फाफ डु प्लेसिस, रुतुराज गायकवाड़, केदार जाधव, एमएस धोनी (विकेटकीपर / कप्तान), रवींद्र जडेजा, सैम कर्रन, पीयूष चावला, जॉश हेजलवुड, दीपक चाहर, अंबाती रायडू, ड्वेन ब्रावो कर्ण शर्मा, इमरान ताहिर, शार्दुल ठाकुर, लुंगी नगिडी, मोनू कुमार, मिशेल सेंटनर, रविसरीनवासन साई किशोर, एन जगदीसन, केएम आसिफ।

सनराइजर्स हैदराबाद स्क्वाड:

डेविड वार्नर (कप्तान), जॉनी बेयरस्टो (विकेटकीपर), मनीष पांडे, केन विलियमसन, अब्दुल समद, अभिषेक शर्मा, प्रियम गर्ग, राशिद खान, भुवनेश्वर कुमार, के खलील अहमद, टी नटराजन, रिद्धिमान साहा, श्रीवत्स गोस्वामी, सिद्दार्थ कौल, मोहम्मद नबी, शाहबाज़ नदीम, विजय शंकर, जेसन होल्डर, संदीप शर्मा, बावनका संदीप, बिली स्टैनलेक, फैबियन एलन, विराट सिंह, बासिल थम्पी, संजय यादव।