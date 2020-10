किंग्स इलेवन पंजाब (KXIP) के खिलाफ मैच में शेन वाटसन (Shane Watson) और फाफ डु प्लेसिस (Faf Du Plessis) की धमाकेदार साझेदारी के दम पर 10 विकेट से बड़ी जीत हासिल करने के बाद जब चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मैच में 10 रन से करीबी हार का सामना करना पड़ा तो सीएसके फैंस काफी नाराज हुए। Also Read - IPL 2020: जीत के बाद कार्तिक ने कहा, 'सुनील नरेन टीम के अहम खिलाड़ियों में से एक'

चेन्नई फैंस ने अपनी नाराजगी सोशल मीडिया के जरिए जाहिर की, जहां उनका निशाना बने चेन्नई के मध्यक्रम बल्लेबाज केदार जाधव (Kedar Jadhav)। अबू धाबी में खेले गए मैच में 168 रन के आसान दिख रहे लक्ष्य का पीछा कर रही चेन्नई टीम 129 रन पर पांच विकेट खोने के बाद भी मैच के बनी हुई थी।

जाधव जब बल्लेबाजी करने उतरे तो सीएसके को 21 गेंदो पर 38 रनों की जरूरत थी लेकिन जाधव की धीमी बल्लेबाजी और दूसरे छोर पर रवींद्र जडेजा को स्ट्राइक ना देने की वजह से टीम चेन्नई टीम आखिर में 10 रन से मैच हार गई। जिसके बाद फैंस का गुस्सा जाधव पर फूटा।

फैंस ने 12 गेंदो पर 7 रन की पारी खेलने के बाद जाधव को चेन्नई की प्लेइंग इलेवन से ड्रॉप करने की मांग की। हालांकि टीम के कोच स्टीफेन फ्लेमिंग ने मैच प्रेसेंनटेशन के दौरान जाधव को जडेजा या ड्वेन ब्रावो जैसे ऑलराउंडर खिलाड़ियों से पहले भेजने का कारण बताया लेकिन फैंस उनके इस जवाब से खुश नहीं हैं।

Kedar Jadhav came when CSK need 38 runs from 21 balls then he scored unbeaten 7 runs from 12 balls – he was bought for 7+ cr in 2018 and not even single impact knock other than the first match against MI in 2018.

When Kedar Jadhav came to bat CSK needed 39 runs in 21 balls

Which moment did you love the most in Kedar Jadhav’s Amara Kaviyam, a grand 7* off 12 to safely see off the day’s play?

Playing 3 dots with 3 cute defenses of his first 3 balls?

Bat change in the 19th over?

20th over first ball, denying the single, edho adichi kuduka pora maari?

— Srini Mama (@SriniMaama16) October 7, 2020