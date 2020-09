IPL 2020 CSKvsRR Sanju Samson gets his fastest IPL fifty: चेन्नई सुपरकिंग्स (chennai super kings) और राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) के बीच खेले जा रहे आईपीएल 2020 के चौथे मैच में राजस्थान रॉयल्स के विस्फोटक बल्लेबाज संजू सैमसन (Sanju Samson) ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर एमएस धोनी की चेन्नई सुपरकिंग्स के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की. संजू सैमसन ने रविंद्र जडेजा के सातवें ओवर की पहली दो गेंदों पर लगातार ताबड़तोड़ छक्के जड़े. उसके बाद पियूष चावला के आठवें ओवर की पहली ही दो गेंदों पर लगातार दो छक्के जड़े. Also Read - इयोन मोर्गन बोले- मैं KKR में आंद्रे रसेल का निभाउंगा भरपूर साथ, टीम के पास है कई...

संजू सैमसन ने मात्र 19 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया. इसकी के साथ चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाफ सबसे तेज अर्धशतक लगाने के केएल राहुल के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली. इससे पहले पिछले साल मोहाली में केएल राहुल ने चेन्नई के खिलाफ 19 गेंदों में फिफ्टी जड़ी थी. अब संजू सैमसन ने भी यही कारनामा दोहराया है. संजू सैमसन 32 गेंदों में धमाकेदार 74 रन बनाकर आउट हुए. उन्होंने अपनी पारी के दौरान मात्र एक चौका और 9 छक्के जड़े.

इसके अलावा संजू सैमसन IPL में राजस्थान के लिए सबसे तेज 50s मारने वाले संयुक्त रूप से दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं.

18 जोस बटलर बनाम दिल्ली कैपिटल्स- दिल्ली 2019

19 ओवैश शाह बनाम आरसीबी- बेंगलुरु 2012

19 संजू सैमसन बनाम चेन्नई- शारजाह 2020 *

इससे पहले कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) मैच में मंगलवार को यहां टॉस जीतकर राजस्थान रायल्स को पहले बल्लेबाजी के लिये आमंत्रित किया. चेन्नई ने मुंबई इंडियन्स के खिलाफ पिछले मैच में जीत दर्ज करने वाली टीम में एक बदलाव किया है. अंबाती रायुडु पूरी तरह से फिट नहीं हैं इसलिए उनकी जगह पर रुतुराज गायकवाड़ को रखा गया है. गायकवाड़ हाल में कोविड-19 से उबरे हैं.

रायल्स का यह वर्तमान सत्र में पहला मैच है. उसके विदेशी खिलाड़ियों में कप्तान स्टीवन स्मिथ, टॉम कुरेन, जोफ्रा आर्चर और डेविड मिलर शामिल हैं.