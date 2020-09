IPL 2020 News Today: आईपीएल 2020 के दूसरे मुकाबले में आज दिल्‍ली कैपिटल्‍स का मुकाबला किंग्‍स इलेवन पंजाब (Delhi Capitals vs Kings XI Punjab) के साथ जारी है. दिल्‍ली द्वारा दिए गए 158 रन के लक्ष्‍य का पीछा करने के दौरान ओपनिंग स्‍लॉट में कप्‍तान केएल राहुल (KL Rahul) अपने साथी बल्‍लेबाज मयंक अग्रवाल (Mayank Agarwal) के साथ खेलने के लिए आए. बल्‍लेबाजी के लिए उतरते ही केएल राहुल ने एक खास रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया है. Also Read - DC vs KXIP: सुपर ओवर में दिल्‍ली की झोली में गिरा मैच, ये हैं पांच टर्निंग प्‍वाइंट

राहुल यूएई में जारी आईपीएल-13 में किंग्स इलेवन पंजाब की कप्तानी कर रहे हैं. कप्तानी के अलावा वह सीजन के अपने पहले मैच में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ विकेटकीपिंग और पारी की शुरुआत करने भी उतरे. राहुल का बतौर कप्तान यह पहला मैच है. एक साथ विकेटकीपिंग, कप्‍तानी के साथ-साथी ओपनिंग करने के खास क्‍लब में राहुल शामिल हो गए हैं.

केएल राहुल से पहले एडम गिलक्रिस्ट, ब्रैंडन मैक्कलम, कुमार संगकारा और पार्थिव पटेल आईपीएल के इतिहास में कप्तानी करने के अलावा विकेटकीपिंग और पारी की शुरुआत कर चुके हैं.

मैच में दिल्‍ली कैपिटल्‍स ने बुरी स्थिति से निकलते हुए पंजाब के सामने सम्‍मानजनक स्‍कोर रखा. मार्कस स्‍टोइनिस ने आखिरी ओवर में 30 रन ठोके. उन्‍होंने 20 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया.

खबर लिखे जाने तक पंजाब की टीम ने लक्ष्‍य का पीछा करते हुए 10 ओवरों में पांच विकेट के नुकसान पर 55 रन बना लिए हैं.