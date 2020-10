Robin Uthappa Break Chris Gayle’s Most IPL Runs Record:भारतीय क्रिकेट टीम (Indian Cricket Team) के बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा (Robin Uthappa) ने आईपीएल 2020 के 30वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) के खिलाफ अपने नाम एक खास उपलब्धि दर्ज कर ली. उथप्पा इस समय राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) की ओर से इस टी20 लीग में खेल रहे हैं. 34 साल के उथप्पा ने बुधवार रात 23वां रन पूरा करने के साथ ही किंग्स इलेवन पंजाब (Kings XI Punjab) की ओर से खेल रहे विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल (Chris Gayle) को पीछे छोड़ दिया. Also Read - RCB vs KXIP Dream11 Team Prediction IPL 2020: गेल की वापसी से कौन होगा ड्रॉप, जानें बैंगलोर-पंजाब टीम के ड्रीम11 के बारे में

उथप्पा आईपीएल इतिहास में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में क्रिस गेल को पछाड़ 8वें नंबर पर पहुंच गए हैं. गेल के नाम 125 आईपीएल मैचों में कुल 4484 रन दर्ज है जिसमें 6 शतक और 28 अर्धशतक शामिल है. उथप्पा इस मैच में 27 गेंदों पर 32 रन बनाकर आउट हुए जिसमें 3 चौके और एक छक्का शामिल था. उनके नाम अब 184 मैचों में 4498 रन हो गए हैं.

इस मैच से पहले उथप्पा के नाम 183 मैचों में 4462 रन दर्ज थे जिसमें 24 अर्धशतक शामिल है.

विराट कोहली हैं सबसे आगे

आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) सबसे आगे हैं. कोहली के नाम 184 आईपीएल मैचों में 5668 रन दर्ज है. कोहली ने इस दौरान 5 शतक और 38 अर्धशतक जड़े हैं. इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर भी भारतीय बल्लेबाज का कब्जा है. चेन्नई सुपरकिंग्स (Chennai Super Kings) के बल्लेबाज सुरेश रैना (Suresh Raina) ने 193 मैचों में एक शतक और 38 अर्धशतक के साथ कुल 5368 रन बनाए हैं. मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) 195 मैचों में 5114 रन बनाकर तीसरे नंबर पर हैं. रोहित ने एक शतक और 38 अर्धशतक जड़े हैं.

उथप्पा ने भारतीय टीम के लिए अपना आखिरी मैच जिम्बाब्वे के खिलाफ 2015 में खेला था. दाएं हाथ के अनुभवी बल्लेबाज उथप्पा 2007 विश्व विजेता टीम के हिस्सा रहे हैं जब टीम इंडिया ने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में फाइनल में पाकिस्तान को हराकर टी20 विश्व कप अपने नाम किया था.

उथप्पा के निशाने पर अब महेंद्र सिंह धोनी (Mahender Singh Dhoni) का रिकॉर्ड होगा जिन्होंने 198 मैचों में 4565 रन बनाए हैं.