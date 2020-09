IPL 2020, Delhi Capitals vs Kings XI Punjab, Match 2, Preview: इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन के दूसरे मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स का सामना आज किंग्स इलेवन पंजाब से होगा। दोनों टीमें युवा कप्तानों श्रेयस अय्यर और केएल राहुल की अगुवाई एक-दूसरे से भिड़ेंगी। अय्यर जहां दूसरे सीजन में दिल्ली की कप्तानी कर रहे हैं, वहीं राहुल के लिए ये किसी आईपीएल टीम की कप्तानी करने का पहला मौका है। Also Read - IPL 2020 DC vs KXIP Live Streaming: युवा कप्तानों अय्यर-राहुल की अगुवाई में भिड़ेंगे दिल्ली-पंजाब टीमें

हालांकि दोनों ही भारतीय बल्लेबजाों के पास अनुभवी कोचों का मार्गदर्शन है। दिल्ली टीम में पूर्व ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज रिकी पॉन्टिंग हैं, तो पंजाब टीम के पास टीम इंडिया के कोच रह चुके महान स्पिनर अनिल कुंबले हैं।

पिच रिपोर्ट:

चूंकि दूसरा मैच दुबई में खेला जाना है, ऐसे में खिलाड़ियों के सामने एक नई पिच होगी। रिपोर्ट के मुताबिक दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच पर अच्छी खासी घास है यानि कि पहले मैच में सीम और तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी।

टीम की ताकत:

दिल्ली में इशांत शर्मा, कगीसो रबाडा और एनरिक नॉर्टजे जैसे गेंदबाज हैं जो इन हालातों का अच्छे से फायदा उठाना जानते हैं। पेस अटैक के मामले में दिल्ली पंजाब से ऊपर है। लेकिन पंजाब टीम में मोहम्मद शमी जैसे अनुभवी तेज गेंदबाज हैं।

वहीं पंजाब की प्रमुख ताकत उसके विस्फोटक बल्लेबाज हैं। कप्तान राहुल समेत क्रिस गेल, मयंक अग्रवाल और ग्लेन मैक्सवेल के साथ पंजाब का बल्लेबाजी क्रम पूरी तरह अभेद है। जबकि दिल्ली टीम का बल्लेबाजी क्रम युवा भारतीय बल्लेबाजों से भरा है। ऐसे में मुकाबला कांटे का होगा।

दिल्ली कैपिटल्स स्क्वाड:

पृथ्वी शॉ, शिखर धवन, शिमरोन हेटमेयर, श्रेयस अय्यर (कप्तान), रिषभ पंत (विकेटकीपर), मार्कस स्टोइनिस, अक्षर पटेल, रविचंद्रन अश्विन, कगिसो रबाडा, संदीप लामिछाने, इशांत शर्मा, अजिंक्य रहाणे, अमित मिश्रा, अमित मिश्रा, हर्षल पटेल, मोहित शर्मा, एलेक्स कैरी, आवेश खान, तुषार देशपांडे, एनरिक नार्टजे, डैनियल सैम्स, ललित यादव, कीमो पॉल।

किंग्स इलेवन पंजाब स्क्वाड:

केएल राहुल (विकेटकीपर / कप्तान), क्रिस गेल, मयंक अग्रवाल, निकोलस पूरन, ग्लेन मैक्सवेल, दीपक हुड्डा, मनदीप सिंह, जेम्स नीशम, जगदीश सुचित, मोहम्मद शमी, मुजीब उर रहमान, क्रिस जॉर्डन, करुण नायर, मुरुगन अश्विन, कृष्णप्पा गौतम, शेल्डन कॉटरेल, हार्डस विलोजेन, इशान पोरेल, सरफराज खान, तजिंदर सिंह, दर्शन नालकंडे, अर्शदीप सिंह, सिमरन सिंह, हरप्रीत बरार, रवि बिश्नोई।