Also Read - IPL 2020: प्राइस टैग पर नहीं कोहली, रोहित, धोनी से सीखने पर ध्यान देना चाहते हैं यशस्वी जायसवाल

View this post on Instagram

Because he wanted me to do his touch up 🤣 @abdevilliers17 #onlylove