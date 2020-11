IPL 2020 Final MI vs DC: श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) की कप्तानी में दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) पहली बार आईपील के फाइनल में पहुंचने में सफल रही है. 4 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) और दिल्ली में खिताबी भिड़ंत मंगलवार यानी आज 10 नवंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में होगी. दिल्ली ने दूसरे क्वालीफायर में सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर मुंबई से खिताबी भिड़ंत तय की है. Also Read - IPL 2020, MI vs DC FINAL: आंकड़ों के हिसाब से दिल्ली के खिलाफ बाजी मारेगी मुंबई

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाजी कोच संजय बांगड़ (Sanjay Bangar) ने दिल्ली कैपिटल्स को सलाह दी है कि फाइनल का नतीजा जो कुछ भी हो बावजूद इसके मैनेजमेंट को अपने खिलाड़ियों को अगले सीजन में नहीं बदलना चाहिए. टीम प्रबंधन को इन्हीं खिलाड़ियों पर विश्वास दिखाना चाहिए. Also Read - IPL फाइनल: मुंबई vs दिल्ली- टीम सेलेक्शन पर वीरेंद्र सहवाग ने दिल्ली को दी यह अहम सलाह

‘दिल्ली के पास है शानदार खिलाड़ी’ Also Read - IPL 2020 Final MI vs DC: फाइनल में उतरने के साथ ही रोहित शर्मा के नाम होगा ये बड़ा रिकॉर्ड, MS Dhoni के क्लब में होंगे शामिल

बांगड़ ने स्टार स्पोटर्स के क्रिकेट कनेक्टेड कार्यक्रम में कहा, ‘दिल्ली को सतर्क रहना होगा. उनके पास प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का एक शानदार टीम है और उन्हें उनके साथ बने रहना चाहिए, भले ही वो खिताब जीते या नहीं. वे इसके करीब आ रहे हैं, यह बहुत दूर नहीं है. अगर वे खिलाड़ियों में वही विश्वास दिखाते हैं, जोकि उनके पास है, तो मुझे लगता है कि चैंपियनशिप उनके आसपास ही है.’

बांगड़ ने कहा, ‘जब खिलाड़ियों को नीलामी में चुना जाता है तो आपके पास उस तरह का तत्व हो सकता है. जब खिलाड़ियों का ट्रेड किया जाता है, तो इसका मतलब है कि टीम की ओर से खिलाड़ी को रिहा करने की एक स्पष्ट रणनीति है और जो टीम उस खिलाड़ी को खरीद रही है, उस खिलाड़ी को किस तरह की भूमिका निभानी है, जो विशेष खिलाड़ी को निभानी है.’

दिल्ली की गेंदबाजी आक्रमण बेहतरीन है जबकि बल्लेबाजी में उसके पास अनुभवी ओपनर शिखर धवन, अजिंक्य रहाणे, युवा पृथ्वी शॉ, रिषभ पंत और ऑलराउंडर में मार्कस स्टोइनिस व अक्षर पटेल शामिल हैं.