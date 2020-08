इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League 2020) के 13वें सीजन के लिए चेन्नई सुपरकिंग्स (Chennai Super Kings) को छोड़कर बाकी टीमों ने प्रैक्टिस शुरू कर दी है. चेन्नई टीम के खिलाड़ी अभी क्वारंटीन में हैं. विराट कोहली (Virat Kohli) की अगुआई वाली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (Royal Challengers Bangalore) की ओर से खेलने वाले दक्षिण अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज एबी डीविलियर्स (AB de Villiers) ने भी 5 महीने बाद अभ्यास शुरू कर दिया है. Also Read - IPL 2020: CSK मालिक ने कहा- सुरेश रैना को एहसास होगा कि वो पैसे खो देगा

डीविलियर्स ने कहा कि 19 सितंबर से शुरू होने वाले आईपीएल से पहले अपनी टीम आरसीबी (RCB) की तरफ से पहली बार मुश्किल विकेट पर अभ्यास करना चुनौतीपूर्ण था. इस 36 वर्षीय खिलाड़ी ने कोरोना वायरस के कारण पांच महीने तक क्रिकेट से दूर रहने के बाद अभ्यास किया और उन्होंने कहा कि पहला सेशन शानदार रहा तथा उन्होंने बेसिक्स पर ध्यान दिया. Also Read - IPL 2020: चेन्नई सुपर किंग्स नहीं ये टीम खेलेगी मुंबई इंडियंस के खिलाफ टूर्नामेंट का पहला मैच

डीविलियर्स ने आरसीबी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किये गए वीडियो में कहा, ‘यह बहुत अच्छा रहा. अभ्यास का पूरा आनंद उठाया. विकेट थोड़ा मुश्किल था इसलिए यह बड़ी चुनौती थी. मैं लंबे समय बाद पहला नेट सत्र इसी तरह से चाहता था. ’ Also Read - 2014 में खराब फॉर्म से गुजर रहे विराट कोहली को एमएस धोनी की इस रणनीति ने बचाया

Picking up from right where they left off months ago, our stars had no problems getting back into the groove as they sweated it out on Day of the pre-season camp! #PlayBold #IPL2020 #WeAreChallengers pic.twitter.com/gMWImIGLJf

— Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) August 31, 2020