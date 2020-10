सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के तेज गेंदबाज खलील अहमद (Khaleel Ahmed) ने सोशल मीडिया के जरिए साफ किया कि चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ मैच के दौरान वो विंडीज ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो (Dwayne Bravo) पर नहीं हंस रहे थे। Also Read - RCB vs KXIP: पंजाब के खिलाफ मैच से पहले विराट कोहली ने जमकर किया डांस, वायरल हुआ वीडियो

मामला 13 अक्टूबर, मंगलवार को चेन्नई और हैदराबाद के बीच खेले गए मैच का है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 167 रन बनाए।

पारी के 19वें ओवर के दौरान खलील ने ब्रावो को पहली ही गेंद पर बोल्ड कर हैदराबाद को सफलता दिलाई थी। ब्रावो जब शून्य पर आउट होकर पवेलियन लौट रहे थे, तब खलील मुस्कुराते हुए दिखे थे। फैंस को लगा कि हैदराबाद का ये तेज गेंदबाज ब्रावो का मजाक उड़ाने या उन्हें सेंड ऑफ देने के इरादे से हंस रहा है। जिसे लेकर सोशल मीडिया पर उनकी काफी आलोचना हुई।

I wasn’t laughing on Dj Bravo,there was some other reason,he is true legend, he is big brother to me#CSKvsSRH

— Khaleel Ahmed (@imK_Ahmed13) October 15, 2020