चेन्नई सुपरकिंग्स (Chennai Super Kings) के अनुभवी ऑफ स्पिन गेंदबाज हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) ने निजी कारणों का हवाला देते हुए इंडियन प्रीमियर लीग (ipl 2020) से अपना नाम वापस ले लिया है। हरभजन ने इसकी जानकारी शुक्रवार को सोशल मीडिया ट्विटर पर दी।

टूर्नामेंट से पहले महेंद्र सिंह धोनी (Mahender Singh Dhoni) की कप्तानी वाली चेन्नई सुपरकिंग्स के लिए ये बड़ा झटका है क्योंकि इससे पहले बल्लेबाज सुरेश रैना (Suresh Raina) भी टूर्नामेंट शुरू होने से पहले दौरा बीच में ही छोड़कर स्वदेश लौट आए हैं। रैना ने भी निजी कारणों का हवाला देकर आईपीएल से बाहर होने की वजह बताया था।

हरभजन ने सीएसके को टैग करते हुए ट्वीट किया, ' मैं निजी कारणों की वजह से इस साल आईपीएल नहीं खेलूंगा। ये मुश्किल समय है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे समझेंगे। मैं अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहता हूं। सीएसके टीम मैनेजमेंट बहुत सपोर्टिंव हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि उनके लिए अच्छे आईपीएल की कामना करता हूं।

Dear Friends

I will not be playing IPL this year due to personal reasons.These are difficult times and I would expect some privacy as I spend time with my family. @ChennaiIPL CSK management has been extremely supportive and I wish them a great IPL

Stay safe and Jai Hind

— Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) September 4, 2020