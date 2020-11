आईपीएल (IPL 2020) में लीग स्‍तर के आखिरी मुकाबले में आज सनराइजर्स हैदराबाद (SRH vs MI) के खिलाफ टॉस की प्रक्रिया शुरू हुई तो फैन्‍स को मुंबई की टीम में एक चौंकाने वाला बदलाव दिखा. मुंबई इंडियंस के रेगुलर कप्‍तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma Come Back) टॉस के लिए मैदान में आए. रोहित ने कहा मैं पूरी तरह से फिट हूं. Also Read - IPL में पाकिस्‍तानी खिलाड़ियों को खेलते देखना चाहते हैं वसीम अकरम, बोले- हमें तो...

हैमस्ट्रिंग इंजरी से जूझ रहे रोहित शर्मा (Rohit Sharma Come Back) को आगामी ऑस्‍ट्रेलिया दौरे (India Tour of Australia 2020) से बाहर का रास्‍ता दिखा दिया गया है. सीमित ओवरों के क्रिकेट में रोहित की जगह केएल राहुल को भारतीय टीम का उपकप्‍तान बनाया गया है. ऐसे में फैन्‍स ये तक ओरोप लगा रहे थे कि विराट कोहली और रवि शास्‍त्री ने राजनीति के तहत रोहित शर्मा का टीम इंडिया से पत्‍ता काट दिया है. आज रोहित की मुंबई इंडियंस में वापसी के साथ उनके ऑस्‍ट्रेलिया दौरे पर जाने की अटकलें भी तेज हो गई हैं. Also Read - RCB में नहीं है खिताब जीतने वाली बात, माइकल वॉन ने गिनवाई विराट की टीम में खामियां

आज टॉस के दौरान रोहित शर्मा (Rohit Sharma Come Back) ने कहा, “पूरे टूर्नामेंट में टॉस को लेकर काफी अटकलें लगाई जाती रही हैं. हमें टॉस पर ज्‍यादा फोकस करने की जगह अच्‍छा क्रिकेट खेलने की जरूरत हैं. मैं खुद को फिट महसूस कर रहा हूं. आज हम अपने महत्‍वपूर्ण खिलाड़ी- जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्‍ट को आराम दे रहे हैं. उनकी जगह धवल कुलकर्णी और जेम्‍स पैटिंसन को मौका दिया जा रहा है. मैं जयंत यादव की जगह टीम में वापसी कर रहा हूं.“ Also Read - LIVE IPL SCORE, SRH vs MI: कीरोन पोलार्ड-सूर्यकुमार यादव की ताबड़तोड़ पारियों से हैदराबाद को मिला 150 रन का लक्ष्‍य

बीसीसीआई अध्‍यक्ष सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) ने मंगलवार सुबह ही ये बयान दिया है कि रोहित शर्मा ऑस्‍ट्रेलिया दौरे पर अभी भी जा सकते हैं. उन्‍हें केवल अपनी फिटनेस साबित करनी होगी.