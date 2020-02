इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2020 सीजन के लिए सभी टीमें अपनी तैयारियों को मूर्त रूप देने में लगी हुई हैं. 2 बार की चैंपियन कोलकाता नाइटराइडस ने सोमवार को इंग्लैंड के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज जेम्स फोस्टर को फील्डिंग कोच नियुक्त करने की घोषणा की. फ्रेंचाइजी ने इसकी जानकारी अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर दी.

ANNOUNCEMENT

Welcome aboard, James Foster!!

The former keeper has been named #KKR‘s fielding coach for #IPL2020 #KKR #KorboLorboJeetbo #Cricket @JamesFoster07 pic.twitter.com/IPiwK6yg3S

— KolkataKnightRiders (@KKRiders) February 10, 2020