IPL 2020, Kings XI Punjab vs Mumbai Indians, 13th Match, Preview: आज अबू धाबी में आईपीएल 2020 का 13वां मैच रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) और केएल राहुल (KL Rahul) की किंग्स इलेवन पंजाब (KXIP) के बीच खेला जाएगा। दोनों ही टीमों ने अब तक तीन में से एक-एक मैच जीता है, ऐसे में आज के मुकाबले में बड़े अंतर से जीत हासिल कर रोहित और राहुल टॉप-4 में जगह बनाने के बारे में सोचेंगे। Also Read - IPL 2020 KXIP vs MI Live Streaming: जानें कब और कहां देखें पंजाब-मुंबई का मैच

टीम की ताकत: Also Read - KXIP vs MI Dream11 Team Prediction IPL 2020: निकोलस पूरन या क्रिस गेल में से किसे मिलेगी जगह, जानें पंजाब-मुंबई के संभावित प्लेइंग XI

आरसीबी के खिलाफ मैच में मुंबई भले ही हार गई हो लेकिन इशान किशन और कीरोन पोलार्ड की शानदार पारियां टीम के लिए सकारात्मक रहीं। आज के मुकाबले में भी किशन प्लेइंग इलेवन का हिस्सा जरूर होंगे। वहीं पंजाब टीम को राहुल तेवतिया के रूप में एक नया स्टार ऑलराउंडर मिला है। Also Read - IPL 2020: दिलीप वेंगसरकर का दावा, इस साल बैंगलोर के पास जाएगा‍ खिताब, बताई ये वजह

गेंदबाजी की बात करें तो दोनों टीमों का पेस अटैक शानदार है। मुंबई में जहां जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट और जेम्स पैटिनसन हैं, वहीं पंजाब में मोहम्मद शमी और शेल्डन कॉटरेल ने अच्छा प्रदर्शन किया है।

हालांकि स्पिन गेंदबाजी ऐसा विभाग है, जहां मुंबई पंजाब से पीछे है। किंग्स इलेवन में मुरुगन अश्विन और रवि बिश्नोई जैसे बेहतरीन स्पिनर हैं और उनका साथ देने के लिए ग्लेन मैक्सवेल जैसे खिलाड़ी भी है। लेकिन मुंबई टीम के स्पिन गेंदबाज क्रुणाल पांड्या इस सीजन खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं, वहीं युवा राहुल चाहर ने भी अब तक खास प्रदर्शन नहीं किया है। लेकिन मुश्किल ये है कि मुंबई के पास इन खिलाड़ियों का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है।

किंग्स इलेवन पंजाब स्क्वाड:

केएल राहुल (विकेटकीपर / कप्तान), मयंक अग्रवाल, ग्लेन मैक्सवेल, निकोलस पूरन, करुण नायर, जेम्स नीशम, सरफराज खान, मुरुगन अश्विन, मोहम्मद शमी, शेल्डन कॉटरेल, रवि बिश्नोई, क्रिस गेल, मंदीप सिंह, मनदीप सिंह जॉर्डन, कृष्णप्पा गौथम, दीपक हुड्डा, हार्डस विलोजेन, जगदीश सुचित, ईशान पोरेल, मुजीब उर रहमान, तजिंदर सिंह, दर्शन नालकंडे, अर्शदीप सिंह, सिमरन सिंह, हरप्रीत बरार।

मुंबई इंडियंस स्क्वाड:

रोहित शर्मा (कप्तान), क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव, इशान किशन, हार्दिक पंड्या, कीरोन पोलार्ड, क्रुनाल पांड्या, जेम्स पैटिनसन, राहुल चाहर, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, क्रिस लिन, सौरभ तिवारी, धवल कुलकर्णी, मिशेल मैकक्लेनाघन, नाथन कूल्टर-नाइल, शेरफेन रदरफोर्ड, जयंत यादव, आदित्य तारे, अनमोलप्रीत सिंह, अनुकुल रॉय, मोहसिन खान, दिग्विजय देशमुख, प्रिंस बलवंत राय।