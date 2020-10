IPL 2020, Kolkata Knight Riders vs Royal Challengers Bangalore, 39th Match, Preview: तूफानी तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्युसन (Lockie Ferguson) को देर से मौका देने के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीम ने लय हासिल कर ली है और बुधवार को होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग मुकाबले में सितारों से सजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (RCB) के खिलाफ पहले चरण में मिली हार का बदला चुकता करने उतरेगी। Also Read - IPL 2020 KKR vs RCB Live Streaming: कब और कहां देख सकेंगे कोलकाता-बैंगलोर मैच

विश्व कप के उपविजेता न्यूजीलैंड के स्टार तेज गेंदबाज फर्ग्युसन की क्षमता को जानने के लिए नाइट राइडर्स को नौ मैच और कप्तानी में बदलाव की जरूरत पड़ी। इयोन मोर्गन ने फर्ग्युसन को मौका दिया और उन्होंने अपनी तेजी और विविधता से सनराइजर्स हैदराबाद को ध्वस्त कर दिया।

फर्ग्युसन ने केकेआर की जीत में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने चार ओवर में 15 रन पर तीन विकेट चटकाने के बाद सुपर ओवर में दो रन देकर दो विकेट हासिल किए। पिछले सीजन में केकेआर की ओर से पांच मैचों में सिर्फ दो विकेट चटकाने वाले फर्ग्युसन ने सीजन की अपनी पहली ही गेंद पर न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन को आउट किया और फिर अपनी तेज और धीमी गेंदों के मिश्रण से सभी बल्लेबाजों को परेशान किया।

मोर्गन की अगुआई वाली केकेआर की टीम 10 अंक के साथ चौथे स्थान पर है जबकि पांच मैच बचे हैं। ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस (नौ मैचों में तीन विकेट) उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं और ऐसे में टीम को अब फर्ग्युसन से काफी उम्मीदें हैं।

टीम के जेहन में हालांकि पहले चरण के मैच में आरसीबी के खिलाफ 82 रन की हार की याद ताजा होगी जिसमें एबी डिविलियर्स ने 33 गेंद में नाबाद 73 रन की पारी खेली। ये देखना रोमांचक होगा कि डिविलियर्स, आरसीबी के कप्तान विराट कोहली और सलामी बल्लेबाज आरोन फिंच जैसे बल्लेबाजों के खिलाफ मोर्गन फर्ग्युसन का इस्तेमाल किस तरह करते हैं।

केकेआर हालांकि अब भी स्टार आलराउंडर आंद्रे रसेल की खराब फॉर्म को लेकर परेशान है जो अब तक बल्ले से प्रभावी प्रदर्शन करने में नाकाम रहे हैं। पिछले सीजन में टीम के लिए शानदार प्रदर्शन करने वाले रसेल मौजूदा सत्र में नौ मैचों में 11.50 की औसत से सिर्फ 92 रन बना पाए हैं। जमैका का ये आलराउंडर फील्डिंग में भी जूझता दिखा है और उन्हें कुछ मैचों का ब्रेक देना बुरा विचार नहीं होगा।

स्पिन विभाग में देखना होगा कि सुनील नारायण को मौका मिलता है या नहीं जिनके गेंदबाजी एक्शन को स्वीकृति मिल गई है। हैदराबाद के खिलाफ खेलने वाले लेग स्पिनर कुलदीप यादव ने नियमित स्पिनर वरूण चक्रवर्ती के साथ मिलकर उपयोगी प्रदर्शन किया था।

दूसरी तरफ आरसीबी की टीम केकेआर से दो अंक आगे है और राजस्थान रॉयल्स को सात विकेट से हराने के बाद अंक तालिका में तीसरे स्थान पर चल रही है।

डिविलियर्स शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और रॉयल्स के खिलाफ 22 गेंद में नाबाद 55 रन की पारी खेलकर उन्होंने अकेले दम पर टीम को जीत दिलाई। कप्तान कोहली भी अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में बदलना चाहेंगे जिससे टीम की प्ले आफ में जगह बनाने की उम्मीदें बढ़ेंगी।

कोलकाता नाइट राइडर्स:

इयोन मोर्गन (कप्तान), शुभमन गिल, नितीश राणा, राहुल त्रिपाठी, दिनेश कार्तिक, आंद्रे रसेल, कुलदीप यादव, लॉकी फर्ग्युसन, पैट कमिंस, वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण, टॉम बैंटन, सिद्धेश लाड, कमलेश नागरकोटी, प्रिसिद्ध कृष्णा, संदीप वारियर, शिवम मावी, रिंकू सिंह, क्रिस ग्रीन, एम सिद्धार्थ और निखिल नाइक।

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर:

विराट कोहली (कप्तान), एबी डिविलियर्स, पार्थिव पटेल, आरोन फिंच, जोश फिलिप, क्रिस मॉरिस, मोईन अली, मोहम्मद सिराज, शाहबाज अहमद, देवदत्त पडिक्कल, युजवेंद्र चहल, नवदीप सैनी, डेल स्टेन, पवन नेगी, इसुरु उदाना, शिवम दुबे, उमेश यादव, गुरकीरत सिंह मान, वाशिंगटन सुंदर, पवन देशपांडे और एडम जंपा।