IPL 2020, Kolkata Knight Riders vs Chennai Super King, 21th Match, Preview: बड़े बड़े सितारों की मौजूदगी के बावजूद अभी तक अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर सकी कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) का सामना इंडियन प्रीमियर लीग के मुकाबले में बुधवार को चेन्नई सुपर किंग्स (CSK), जिन्होंने पिछले मैच में पंजाब के खिलाफ 10 विकेट से जीत हासिल की है।

टीम की ताकत:

ये मैच कप्तान दिनेश कार्तिक के लिए भी अग्निपरीक्षा से कम नहीं होगा जो कप्तानी और बल्लेबाजी दोनों मोर्चो पर इस सीजन खास कमाल नहीं कर सके हैं। केकेआर ने इंग्लैंड के विश्व कप विजेता कप्तान इयोन मोर्गन को खरीदा लेकिन कार्तिक को ही कप्तान बनाए रखा। कार्तिक अभी तक चार मैचों में 37 रन ही बना सके हैं और उनके कुछ फैसले भी आलोचकों के निशाने पर हैं।

वो मोर्गन और आंद्रे रसेल से पहले खुद बल्लेबाजी के लिए उतरे और बिग बैश लीग में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले टॉम बेंटोन की जगह सुनील नारायण से ही पारी की शुरूआत कराते रहें जबकि नारायण भी फार्म में नहीं है। वहीं बेंटोन की तुलना केविन पीटरसन से की जाती है। नारायण ने चार मैचों में सिर्फ 27 रन बनाये हैं और अब बदलाव की सख्त जरूरत है।

केकेआर के पास कई अच्छे गेंदबाज हैं लेकिन कार्तिक उनका सही इस्तेमाल नहीं कर सके हैं। वहीं पैट कमिंस के खराब फार्म ने भी चिंता बढा दी है। शारजाह में भले ही टीमें 200 के पार रन बना रही हो लेकिन करीबी मुकाबलों में गेंदबाजों का प्रदर्शन निर्णायक साबित होता है।

दिल्ली के खिलाफ मोर्गन और राहुल त्रिपाठी जीत के करीब ले ही गए थे लेकिन डैथ ओवरों में दिल्ली के गेंदबाज भारी पड़े। कार्तिक को अपने गेंदबाजों पर भरोसा करना होगा खासकर भारतीय टीम के स्पिनर कुलदीप यादव पर। उनका अभी तक पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किया गया और दिल्ली के खिलाफ तो वो टीम में भी नहीं थे।

दूसरी ओर चेन्नई की टीम लगातार तीन हार के बाद लय में लौट रही है। महेंद्र सिंह धोनी की टीम अब शीर्ष चार में जगह बनाने को बेताब होगी। धोनी ने शेन वॉटसन पर भरोसा बनाए रखा जिन्होंने पिछले मैच में 53 गेंद में नाबाद 83 रन बनाए। किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ वॉटसन और फाफ डु प्लेसी के बीच रिकार्ड 181 रन की साझेदारी की मदद से चेन्नई ने दस विकेट से जीत दर्ज की।

चेन्नई सुपर किंग्स स्क्वाड:

महेंद्र सिंह धोनी (कप्तान, विकेटकीपर), मुरली विजय, अंबाती रायुडु, फाफ डु प्लेसिस, शेन वॉटसन, केदार जाधव, ड्वेन ब्रावो, रवींद्र जडेजा, लुंगी एनगिडी, दीपक चाहर, पीयूष चावला, इमरान ताहिर, मिशेल सेंटनर, जोश हेजलवुड, शार्दुल ठाकुर, सैम कुरेन, एन जगदीशन, केएम आसिफ, मोनू कुमार, आर साई किशोर, रुतुराज गायकवाड़, कर्ण शर्मा।

कोलकाता नाइट राइडर्स स्क्वाड:

दिनेश कार्तिक (कप्तान और विकेटकीपर), आंद्रे रसेल, कमलेश नागरकोटी, कुलदीप यादव, लॉकी फर्ग्यूसन, नितीश राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, रिंकू सिंह, संदीप वारियर, शिवम मावी, शुभमन गिल, सिद्धेश लाड, सुनील नारायण, पैट कमिन्स, इयोन मोर्गन, वरुण चक्रवर्ती, टॉम बैंटन, राहुल त्रिपाठी, क्रिस ग्रीन, एम सिद्धार्थ, निखिल नाइक, अली खान।