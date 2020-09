Delhi Capitals (DC) vs Kings XI Punjab (KXIP) Dream11 Team – Check My Dream11 Team, Best players list of IPL 2020 Second match, DC vs KXIP Dream11 Team Player List, Delhi Capitals Dream11 Team Player List, Kings XI Punjab Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Online Cricket Tips, DC vs KXIP Also Read - DC vs KXIP: सुपर ओवर में दिल्‍ली की झोली में गिरा मैच, ये हैं पांच टर्निंग प्‍वाइंट

किंग्स इलेवन पंजाब और दिल्ली कैपिटल्स की टीमें आज (रविवार, 20 सितंबर) इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2020) के दूसरे मुकाबले में आमने-सामने होंगी. दिल्ली की कमान श्रेयस अय्यर संभालेंगे जबकि पंजाब की कप्तानी केएल राहुल करेंगे. राहुल टी20 या यूं कहें की आईपीएल में पहली बार कप्तानी करेंगे. Also Read - DC vs KXIP: ओपनिंग में उतरते ही केएल राहुल ने गिलक्रिस्‍ट, संगाकारा के इस खास क्‍लब में बनाई जगह

केएल राहुल इससे पहले इंडिया ए के लिए इंग्लैंड लॉयंस के खिलाफ साल 2019 की शुरुआत में एक मैच में कप्तानी कर चुके हैं. उस मैच में इंडिया ए ने पारी से जीत दर्ज की थी जबकि श्रेयस इससे पहले दिल्ली की कप्तानी कर चुके हैं. दोनों भारतीय कप्तानों की कोशिश जीत के साथ टूर्नामेंट की शुरुआत करने पर होगी. Also Read - IPL 2020 DC vs KXIP: डेब्यू आईपीएल मैच में 20 साल के लेग स्पिनर रवि बिश्नोई ने छोड़ी छाप

राहुल आईपीएल में पंजाब की ओर से 54.43 की औसत से 28 पारियों में कुल 1252 रन बना चुके हैं जिसमें एक शतक और 12 अर्धशतक शामिल है.

IPL 2020 2nd Match LIVE between Delhi Capitals (DC) vs Kings XI Punjab (DC vs KXIP) Dream11 Team Prediction

Delhi Capitals (DC) vs Kings XI Punjab (KXIP) : मैच डिटेल्स

20 सितंबर 20, 2020, रविवार. समय : शाम 7:30 PM IST, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम

DC vs KXIP Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Delhi Capitals vs Kings XI Punjab

Delhi Capitals vs Kings XI Punjab: My Dream11 Team

विकेटकीपर : रिषभ पंत

बल्लेबाज : क्रिस गेल, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, पृथ्वी शॉ

ऑलराउंडर्स : ग्लेन मैक्सवेल, रविचंद्रन अश्विन

बॉलर्स : कगीसो रबाडा, अमित मिश्रा, मोहम्मद शमी, कृष्णप्पा गौतम.

दिल्ली कैपिटल्स vs किंग्स इलेवन पंजाब : Probable Playing 11

दिल्ली कैपिटल्स:

शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, श्रेयस अय्यर (कप्तान), शिमरोन हेटमेयर, अजिंक्य रहाणे, रिषभ पंत (विकेटकीपर), मार्कस स्टोइनिस, कगीसो रबाडा, अमित मिश्रा, संदीप लामिछाने, हर्षल पटेल.

किंग्स इलेवन :

क्रिस गेल, केएल राहुल (कप्तान, विकेटकीपर), मयंक अग्रवाल, सरफराज खान, ग्लेन मैक्सवेल, मंदीप सिंह, कृष्णा गौतम, मोहम्मद शमी, मुजीब उर रहमान, क्रिस जॉर्डन, रवि बिश्नोई.

दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals Full Squad 2020): श्रेयस अय्यर (कप्तान), कगीसो रबाडा, मार्कस स्टोइनिस, संदीप लामिछाने, इशांत शर्मा, अजिंक्य रहाणे, रविचंद्रन अश्विन, शिखर धवन, शिमरोन हेटमेयर, डेनियल सैम्स, एलेक्स कैरी, मोहित शर्मा, पृथ्वी शॉ, ललित यादव, अवेश खान, अक्षर पटेल, तुषार देशपांडे, एनरिक नोर्त्जे, रिषभ पंत, हर्षल पटेल, कीमो पॉल, अमित मिश्रा.

किंग्स इलेवन पंजाब (Kings XI Punjab Full Squad 2020): केएल राहुल (कप्तान), हरप्रीत बरार, इशान पोरेल, मनदीप सिंह, जिमी नीशम, तजिंदर सिंह, क्रिस जॉर्डन, करुण नायर, दीपक हूडा, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, ग्लेन मैक्सवेल, मुजीब उर रहमान, सरफराज खान, शेल्डन कॉट्रेल, मयंक अग्रवाल, मोहम्मद शमी, दर्शन नलकंडे, निकोलस पूरन, क्रिस गेल, मुरुगन अश्विन, जगदीश सूचित, कृष्णप्पा गौतम, हार्डस विलजोएन, सिमरन सिंह.

