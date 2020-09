अबू धाबी में खेले जा रहे आईपीएल 2020 के पहले मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी की कप्‍तानी वाली चेन्‍नई सुपर किंग्‍स ने टॉस जीतकर मुंबई को पहले बल्‍लेबाजी के लिए बुलाया है. धोनी आज एक साल के लंबे इंतजार के बाद मैदान में बल्‍लेबाजी करते हुए नजर आएंगे. वो आखिरी बार विश्‍व कप 2019 के सेमीफाइनल में न्‍यूजीलैंड के खिलाफ खेलते हुए नजर आए थे. Also Read - IPL 2020, DC vs KXIP, Preview: दिल्ली-पंजाब के मुकाबले में होगी बल्लेबाजों की जंग

धोनी ने कहा, “मैच की शुरुआत में कुछ समय के लिए ड्यू फैक्‍टर काम कर सकता है. यही वजह है कि हमने पहले गेंदबाजी का फैसला किया है.”

यह तीसरा मौका है जब आईपीएल का आयोजन भारत से बाहर किया जा रहा है. इससे पहले केवल भारत में लोकसभा चुनाव के समय ही आईपीएल देश से बाहर आयोजित किया गया है. इस बार कोरोना संकट के बीच बायो-सिक्‍योर माहौल में यूएई में आईपीएल आयेाजित किया जा रहा है.

