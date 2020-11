Rohit Sharma dismissed 13th time on a duck in IPL: रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की कप्तानी वाली मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) ने पहले क्वालीफायर में दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) को 57 रन से हराकर लगातार दूसरी बार इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2020) के फाइनल में प्रवेश कर लिया है. मुंबई की ओर से रखे गए 201 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली 8 विकेट पर 143 रन ही बना सकी. Also Read - पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर बोले- ये कहना बंद करें कि रिषभ पंत अगले एमएस धोनी हैं

रोहित आईपीएल में 13वीं बार हुए शून्य पर आउट

बेशक मुंबई (MI) फाइनल में प्रवेश कर गई हो लेकिन इस दौरान रोहित शर्मा के नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड भी जुड़ गया है. रोहित इस मैच में खाता खोले बगैर आउट हुए. उन्हें पहली ही गेंद पर दिल्ली की ओ से खेल रहे अनुभवी ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया. रोहित 13 साल के आईपीएल इतिहास में 194वीं पारी में 13वीं बार शून्य पर आउट हुए.

33 वर्षीय रोहित इसके साथ ही चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) और रॉयल चैलेंजर्स (RCB) के विकेटकीपर बल्लेबाज पार्थिव पटेल (Parthiv Patel) के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली जो आईपीएल के इतिहास में एक समान 13-13 बार इस टी20 लीग में खाता खोले बगैर पवेलियन लौट चुके हैं.

रोहित ने आईपीएल 13 में अब तक 264 रन बनाए हैं

निजी कारणों की वजह हरभजन ने आईपीएल 2020 से अपना नाम वापस ले लिया था जबकि पार्थिव को मौजूदा सीजन में आरसीबी की ओर से प्लेइंग इलेवन में एक बार भी मौका नहीं मिला है. मौजूदा सीजन में रोहित ने 11 मैचों में 126.31 की स्ट्राइक रेट से कुल 264 रन बनाए हैं जिसमें 2 अर्धशतक शामिल है. इस दौरान ‘हिटमैन’ (Hitman Rohit Sharma) का बेस्ट स्कोर 80 रन रहा है.

ये 6 खिलाड़ी हैं दूसरे नंबर पर

आईपीएल में सर्वाधिक बार शून्य पर पवेलियन लौटने वाले खिलाड़ियों में 6 बल्लेबाज शामिल हैं. चेन्नई सुपरकिंग्स (Chennai Super Kings) के स्पिनर पीयूष चावला, सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज मनीष पांडे, सीएसके के अंबाती रायडू, किंग्स इलेवन पंजाब के मनदीप सिंह, पूर्व भारतीय ओपनर गौतम गंभीर और दिल्ली कैपिटल्स की ओर से इस सीजन खेल रहे अजिंक्य रहाणे एक समान 12-12 बार बिना रन बनाए आउट हो चुके हैं.