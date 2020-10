Mumbai vs Hyderabad, 17th Match Match in Sharjah Cricket Stadium, Sharjah live starts at 3:30pm IST: आईपील 2020 के 17वें मुकाबले में रविवार को मुंबई इंडियंस की भिड़ंत सनराइजर्स हैदराबाद से होगी. हैदराबाद ने अपने पिछले दो मुकाबलों में बैक-टू बैक दिल्‍ली और चेन्‍नई के खिलाफ जीत दर्ज की है. ऐसे में डेविड वार्नर की टीम जीत की हैट्रिक लगाने के इरादे से मैदान में उतरेगी. वहीं, मुंबई ने पिछले मैच में पंजाब को हराया था. अब देखना होगा कि जीत रोहित की टीम को मिलती है या फिर वार्नर के धुरंधर बाजी मारते हैं. Also Read - DC vs KKR: करीब आकर भी कोलकाता के हाथ से फिसला गया मुकाबला, ये हैं मैच के पांच बड़े स्‍टार

मुंबई इंडियंस बनाम सनराइजर्स हैदराबाद मैच रविवार (4 अक्टूबर 2020) को खेला जाएगा.

मुंबई इंडियंस बनाम सनराइजर्स हैदराबाद मैच कहां खेला जाएगा?

मुंबई इंडियंस बनाम सनराइजर्स हैदराबाद मैच शारजाह क्रिकेट स्‍टेडियम, शारजाह में खेला जाएगा.

मुंबई इंडियंस बनाम सनराइजर्स हैदराबाद मैच कितने बजे खेला जाएगा?

मुंबई इंडियंस बनाम सनराइजर्स हैदराबाद मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3 : 30 बजे से खेला जाएगा.

मुंबई इंडियंस बनाम सनराइजर्स हैदराबाद मैच में कितने बजे टॉस होगा?

मुंबई इंडियंस बनाम सनराइजर्स हैदराबाद मैच में टॉस भारतीय समयानुसार दोपहर 3 :00 बजे होगा.

मुंबई इंडियंस बनाम सनराइजर्स हैदराबाद मैच का लाइव टेलीकास्ट कहां देख सकते हैं?

मुंबई इंडियंस बनाम सनराइजर्स हैदराबाद मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के सभी चैनलों पर देखा जा सकेगा.

मुंबई इंडियंस बनाम सनराइजर्स हैदराबाद मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं?

मुंबई इंडियंस बनाम सनराइजर्स हैदराबाद मैच की live streaming आप Hotstar app पर देख सकते हैं.