Indian Premier League 2020 in UAE: कोविड 19 के कारण इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2020) के 13वें एडिशन को पहले अनिश्चितकाल तक के लिए टाल दिया गया था. लेकिन अब इसका आयोजन इस साल 19 सितंबर से 8 नवंबर के बीच होगा. भारत के सबसे लोक लुभावने इस टी20 प्रतियोगिता का आयोजन इस बार संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में होगा. 51 दिन तक चलने वाले इस लीग में कुल 60 मैच खेले जाएंगे. लगभग 13 डबल हेडर मुकाबले शनिवार और रविवार को आयोजित होंगे. Also Read - कोरोना से महीनेभर संघर्ष करते हुए 27 साल के डॉक्‍टर ने सर गंगा राम अस्पताल में दम तोड़ा

आईपीएल चेयरमैन ब्रजेश पटेल ने आईपीएल (IPL)तारीखों की पुष्टि की. पटेल का कहना कि आगामी एक सप्ताह के भीतर आईपीएल गर्वर्निंग काउंसिल की बैठक में फाइनल शेड्यूल पर मुहर लग जाएगी.आईपीएल 2020 शेड्यूल आने के बाद से फैंस भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी(MS Dhoni) की वापसी और उनके (हेलीकॉप्टर शॉट Helicopter Shot) को लेकर बेहद उत्साहित हैं. आईपीएल में चेन्नई सुपरकिंग्स (Chennai Super Kings) की कप्तानी करने वाले धोनी यानी ‘थाला’ लंबे समय बाद इस लीग के जरिए मैदान पर वापसी करेंगे. Also Read - 2019 में भारत के पास विश्व कप जीतने वाली टीम नहीं थी: आकाश चोपड़ा

अब जबकी इस टी20 लीग के आयोजन की घोषणा हो चुकी है, ऐसे में विश्व के -कोने से फैंस अपने पसंदीदा स्टार ‘थाला (Thala)’ को पीली जर्सी में देखने को आतुर हैं. फैंस सोशल मीडिया टिवटर के जरिए अपने चहेते सुपरस्टार खिलाड़ी को देखने के लिए अपनी बेताबी जाहिर कर रहे हैं. आइए डालते हैं उन चुनिंदा मैसेज पर एक नजर: Also Read - अब सिर्फ 36 मिनट में मिलेगी कोरोना टेस्‍ट रिपोर्ट, इस यूनिवर्सिटी के साइंटिस्‍टों ने खोजी तकनीकी

I so eagerly want @IPL and for only one reason >>> I want to watch @msdhoni play. @ChennaiIPL #IPL2020 — Manish (@mbhatia007) July 25, 2020

Great to know #IPL2020 is happening.

I’m excited and looking forward to see @msdhoni play again! — Kidambi Srikanth (@srikidambi) July 24, 2020



धोनी ने अपना अंतिम प्रतिस्पर्धी मैच पिछले साल जुलाई में 2019 वर्ल्ड कप के दौरान न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल खेला था. इसके बाद से धोनी क्रिकेट से दूर हैं. इस दौरान उनकी रिटायरमेंट की अफवाह भी उड़ी. लेकिन इसमें किसी तरह की कोई सच्चाई नहीं थी. अब धोनी की वापसी को लेकर फैंस की उम्मीद बढ़ने लगी है.

आईपीएल का आयोजन पहले 29 मार्च 2020 से होना था और धोनी ने इसके लिए मार्च में सीएसके के ट्रेनिंग कैंप में प्रैक्टिस भी शुरू कर दी थी. उद्घाटन मुकाबला चार बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपरकिंग्स (MI vs CSK) के बीच खेला जाना था. लेकिन कोरोनावायरस के कारण इसे अनिश्चितकाल तक के लिए टालना पड़ा था.