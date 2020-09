मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2020) के 13वें एडिशन में शुरुआत हार के साथ की लेकिन दूसरे मैच में उसने बेहतरीन प्रदर्शन कर कोलकाता नाइटराइडर्स को 49 रन से पराजित किया. टूर्नामेंट के पहले मैच में पिछले सीजन की उप विजेता चेन्नई सुपरकिंग्स ने मुंबई को 5 विकेट से पराजित किया था. Also Read - बिहार चुनाव के नतीजे और आईपीएल 2020 का फाइनल, 10 नवंबर को होगा डबल धमाका

केकेआर के खिलाफ मुंबई इंडिंयस के कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) का बल्ला जमकर गरजा था. रोहित ने 54 गेंदों पर 80 रन ठोक डाले थे जिसकी बदौलत मुंबई ने 195 रन का स्कोर खड़ा किया था. रोहित ने अपनी इस शानदार पारी में 6 छक्के जड़ आईपीएल में अपने छक्कों की संख्या 200 पहुंचाया था. महेंद्र सिंह धोनी के बाद आईपीएल में 200 से या इससे अधिक छक्के जड़ने वाले रोहित दूसरे भारतीय बने. Also Read - IPL 2020: केएल राहुल ने सचिन तेंदुलकर को पछाड़ बनाया ये कीर्तिमान, गेल के विशिष्ट के क्लब हुए शामिल

इस मैच में मुंबई इंडियंस के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) ने हिटविकेट (Hit Wicket) होकर अपने नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड कायम किया था. हार्दिक 13 रन के निजी स्कोर पर हिटविकेट हो गए थे. आईपीएल में हिटविकेट होने वाले वह मुंबई के दूसरे जबकि ओवरऑल 11 बल्लेबाज बने. Also Read - IPL 2020: रवि बिश्नोई की काम आ रही मुख्य कोच अनिल कुंबले की ये सलाह, जानें पूरी डिटेल

मुंबई इंडियंस ने शुक्रवार को अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर हार्दिक के बेटे अगस्त्य (Agastaya) और उनकी पत्नी नताशा स्टैनकोविक (Natasa Stankovic) का एक फोटो हैशटैग ‘वन फैमिली (#OneFamily) ‘ के साथ शेयर किया. इस फोटो में अगस्त्य और नताशा मुंबई इंडियंस को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं. मां-बेटे मुंबई इंडियंस की ब्ल्यू और गोल्ड कलर की जर्सी पहने हुए हैं.

The smallest version of Blue & Gold went to Agastya , the latest addition to our #OneFamily!#MumbaiIndians #MI #Dream11IPL @hardikpandya7 pic.twitter.com/1ueLysx7Dj

— Mumbai Indians (@mipaltan) September 25, 2020