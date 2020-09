IPL 2020 News Today: आईपीएल 2020 का आगाज आज चेन्‍नई सुपर किंग्‍स और मुंबई इंडियंस (Chennai Super Kings vs Mumbai Indians) के बीच मैच के साथ हो गई है. दिल्‍ली कैपिटल्‍स (Delhi Capitals) पिछले सीजन में युवा कप्‍तान श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) के नेतृत्‍व में प्‍लेऑफ तक पहुंची. टीम इस बार अपने पहले खिताब को पाने के इरादे से मैदान में उतरेगी. दिल्‍ली के मालिक पर्थ जिंदल ने टूर्नामेंट से पहले एक बड़ा बयान दिया. Also Read - IPL 2020 DC vs KXIP Live Streaming: युवा कप्तानों अय्यर-राहुल की अगुवाई में भिड़ेंगे दिल्ली-पंजाब टीमें

पर्थ जिंदल ने कहा, “रिकी पोंटिंग (Ricky Ponting) और मैंने तीन सप्‍ताह पहले इस साल आईपीएल के प्‍लान को लेकर लंबी बातचीत की. हमने टीम को प्‍लेऑफ तक ले जाने का गोल सेट किया है. निजी तौर पर मैं ऐसा महसूस करता हूं कि अगर दिल्‍ली की टीम प्‍लेऑफ तक नहीं पहुंच पाती है तो मैं मालिक व फ्रेंचाइजी का चेयरमैन होने के नाते इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्‍मेदार हूं.” Also Read - MI vs CSK: चेन्‍नई को मुंबई के खिलाफ इन पांच कारणों से मिली बड़ी जीत

पर्थ जिंदल ने सीधे तौर पर तो नहीं कहा लेकिन वो कही ना कहीं यह इशारा कर रहे हैं कि टीम के खराब प्रदर्शन पर वो चेयरमैन पद से इस्‍तीफा दे देंगे. Also Read - MI vs CSK Dream11 IPL 2020: महेंद्र सिंह धोनी ने रचा इतिहास,अपनी कप्तानी में CSK को दिलाई 100वीं जीत

रिकी पोंटिंग दिल्‍ली की टीम के मुख्‍य कोच हैं. उनके नेतृत्‍व में ही दिल्‍ली बीते सीजन में प्‍लेऑफ तक पहुंची थी. इस बार दिल्ली फ्रेंचाइजी कागजों में बेहद मजबूत नजर आ रही है. टीम के पास ओपनिंग स्‍लॉट के लिए शिखर धवन और पार्थिव पटेल के अलावा जेसन रॉय भी उपलब्‍ध हैं. नंबर-3 और चार के लिए रिषभ पंत और श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ी हैं. इसके अलावा अनुभवी अजिंक्‍य रहाणे और रविचंद्रन अश्विन भी इसी टीम का हिस्‍सा हैं.