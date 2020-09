IPL 2020 News Today: आईपीएल 2020 का पहला मुकाबला हार चुकी सनराइजर्स हैदराबाद को बड़ा झटका लगा है. चोट के चलते मिशेल मार्श टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं. फ्रेंचाइजी ने उनके स्‍थान पर वेस्‍टइंडीज के जेसन होल्‍डर को टीम का हिस्‍सा बनाने का फैसला लिया है. Also Read - RR vs CSK: केविन पीटरसन ने क्‍यों कहा- मैं धोनी की इस नॉनसेंस को स्‍वीकार नहीं कर सकता

हैदराबाद ने अपना पहला आईपीएल मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ खेला था. मैच के दौरान मिशेल मार्श केवल चार गेंद ही डालने के बाद चोटिल हो गए थे. उनके टखने में चोट आई थी. जिसके बाद वो आगे गेंदबाजी नहीं कर पाए. ऑस्‍ट्रेलिया टीम के इंग्‍लैंड दौरे के दौरान मार्श ने शानदार प्रदर्शन किया था. ऐसे में मिशेल मार्श का जाना हैदराबाद के लिए बड़ा झटका है.

🚨 Official Statement 🚨

Mitchell Marsh has been ruled out due to injury. We wish him a speedy recovery. Jason Holder will replace him for #Dream11IPL 2020 .#OrangeArmy #KeepRising

