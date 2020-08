Hardik Pandya Fitness Video (IPL 2020): भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2020) की अहमियत को ध्यान में रखते हुए इनदिनों अपनी फिटनेस पर जमकर काम कर रहे हैं. हार्दिक हाल में बेटे का पिता बने हैं. हार्दिक पांड्या की पत्नी नताशा स्टैनकोविक (Natasa Stankovic) ने कुछ दिन पहले ही बेटे को जन्म दिया था. Also Read - UAE जाने से पहले सुरेश रैना ने हाथ पर गुदवाया पत्‍नी और बेटे-बेटी का नाम, बोले…

आईपीएल के 13वें एडिशन (IPL 13) का आयोजन 19 सितंबर से 10 नवंबर तक संयुक्त अरब अमीरात (UAE)में होगा. आईपीएल में मुंबई इंडियंस की ओर से खेलने वाले हार्दिक ने पिछले साल अक्टूबर में बैक सर्जरी कराई थी, जिसके चलते वो काफी समय से क्रिकेट से दूर भी रहे. इस साल मार्च में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज के जरिए हार्दिक ने टीम इंडिया में वापसी की थी. लेकिन सीरीज को बीच में ही कोरोनावायरस महामारी के कारण अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दिया गया. सीरीज का पहला वनडे बारिश की भेंट चढ़ गया था. ऐसे में उन्हें फिटनेस परखने का मौका नहीं मिला.

हार्दिक ने अपना अंतिम इंटरनेशनल मैच पिछले साल सितंबर में खेला था. 26 वर्षीय हार्दिक ने अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वह अपने बैलेंस पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं.

इससे पहले हार्दिक ने कोरोनावायरस लॉकडाउन (Coronavirus Lockdown) में भी जिम में कसरत करते हुए वीडियो पोस्ट किया था जिसमें वह अपनी फिटनेस पर काम करते हुए देखे गए थे.

Quaran-training Don’t forget about your personal fitness during the quarantine. Stay fit, stay health#CrushQuarantine #Fitness #HomeWorkout #Training pic.twitter.com/j5ZdnuGtcd

— hardik pandya (@hardikpandya7) March 31, 2020