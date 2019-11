भारतीय टीम में विकेटकीपर बल्‍लेबाज की भूमिका निभा चुके पार्थिव पटेल (Parthiv Patel) को आगामी आईपीएल सीजन के लिए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) की टीम ने रिटेन किया है. पार्थिव के RCB में दोबारा चुने जाने पर ऑस्‍ट्रेलिया के पूर्व बल्‍लेबाज डीन जोन्‍स ने उनका ट्विटर पर मजाक उड़ाया, जिसके बाद दोनों खिलाड़ियों के बीच सोशल मीडिया पर वार शुरू हो गई.

दरअसल, RCB के टीम डायरेक्‍टर माइक हेसन ने अपने ट्विटर हैंडल से आगामी IPL 2020 के लिए अपने रिटेन किए गए खिलाड़ियों की सूची ट्वीट की, जिसमें पार्थिव पटेल का नाम भी शामिल है.

So that u can be at peace during ipl in #selectdugout ….

डीन जोन्‍स ने इस ट्वीट पर जवाब देते हुए मजाकिया लहजे में स्‍माइली पोस्‍ट करते हुए लिखा कि आपने पार्थिव पटेल को भी टीम में शामिल किया है. जोन्‍स के इस ट्वीट पर पार्थिव भड़क गए और उन्‍होंने जवाब दिया, “मुझे RCB में इसलिए लिया गया है ताकि आईपीएल में आप सिलेक्‍ट डगआउट शो के दौरान शांति से बैठ सकें.”

Correct !! I have a lot of power! Play well bud! Cos if you don’t… we will let you know on the #selectdugout https://t.co/AbbE2GRNAE

— Dean Jones AM (@ProfDeano) November 16, 2019