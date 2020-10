IPL 2020 Points table and updated Orange Cap and Purple Cap list: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 13वें सीजन के 47वें लीग मैच में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ 88 रनों से बड़ी जीत हासिल कर सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) अब भी प्लेऑफ की दौड में बनी हुई है। Also Read - कप्तान श्रेयस अय्यर ने माना- हैदराबाद के खिलाफ पावरप्ले में ही मैच हार गई थी दिल्ली

दुबई स्टेडियम में खेले गए इस मैच में जीत के साथ डेविड वार्नर की हैदराबाद टीम 12 में से 5 मैच जीतकर अंकतालिका में छठें स्थान पर आ गई है। अगर हैदराबाद अपने बाकी बचे दोनों मैच जीत जाती है तो वार्नर की टीम के प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद रहेगी।

वहीं श्रेयस अय्यर की दिल्ली टीम 14 अंकों के साथ अंकतालिका में तीसरे स्थान पर हैं। दिल्ली टीम को भी अभी दो और मैच खेलने हैं, जिनमें से एक भी मैच जीतने पर वो प्लेऑफ में जगह पक्की कर सकते हैं।

11 में से 7 मैच जीतकर 14 अंको के साथ मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर क्रमश पहले और दूसरे स्थान पर हैं। जबकि मुंबई का नेट रन रेट बैंगलोर से ज्यादा है।

चौथे स्थान पर किंग्स इलेवन पंजाब टीम है, जिसने 12 में से 6 मैच जीते हैं। वहीं पंजाब के खिलाफ पिछला मैच हारकर कोलकाता नाइट राइडर्स 12 अंको के साथ पांचवें स्थान पर आ गई है। राजस्थान रॉयल्स टीम 10 अंकों के साथ सातवें नंबर पर है। जबकि प्लेऑफ की दौड़ से आधिकारिक तौर पर बाहर हो चुकी चेन्नई सुपर किंग्स आठवें नंबर पर है।

ऑरेंज कैप सूची

क्रमांक बल्लेबाज मैच पारी रन औसत स्ट्राइक रेट चौके छक्के 1 केएल राहुल 12 12 595 59.50 132.22 52 20 2 शिखर धवन 12 12 471 52.33 147.65 52 10 3 डेविड वार्नर 12 12 436 39.64 134.57 39 12 4 विराट कोहली 11 11 415 59.29 125.00 21 10 5 फाफ डु प्लेसिस 12 12 401 40.10 140.70 38 12

पर्पल कैप सूची