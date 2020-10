IPL 2020 Points Table Latest After RR vs MI Match: स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स (Ben Stokes नाबाद 107) के नाबाद शतकीय पारी और संजू सैमसन (Sanju Samson) के नाबाद 54 रन के दम पर राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) ने मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) की ओर से रखे गए 196 रन के लक्ष्य को बौना साबित करते हुए आईपीएल 2020 (IPL 2020) का 45वां मैच 8 विकेट से जीत लिया. स्टोक्स और सैमसन ने नाबाद 152 रन की साझेदारी की. स्टोक्स ने आईपीएल करियर का अपना दूसरा शतक जड़ा. Also Read - KKR vs KXIP Dream11 Team Prediction IPL 2020: कोलकाता-पंजाब में होगी रोमांचक जंग, जानें दोनों टीमों के संभावित प्लेइंग XI

इससे पहले मुंबई ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 195 रन बनाए थे. जवाब में राजस्थान ने 18.2 ओवर में 2 विकेट पर 196 रन बनाए. इस हार के बावजूद मुंबई इंडियंस 11 मैचों में 14 अंक लेकर प्वाइंट्स टेबल में शीर्ष पर बनी हुई है. जबकि राजस्थान 12 मैचों में 10 अंकों के साथ छठे स्थान पर पहुंच गई है. अब प्रतिस्पर्धा प्लेऑफ में पहुंचने के लिए चौथे स्थान को लेकर कड़ी हो गई है. Also Read - RR vs MI: राजस्‍थान की जीत के साथ IPL इतिहास में पहली बार प्‍लेऑफ से बाहर हुई चेन्‍नई

सभी टीमों को लीग में एक समान 14-14 मैच खेलने हैं. प्वाइंट्स टेबल में टॉप चार में रहने वाली टीम प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करेंगी. फाइनल मुकाबला 10 नवंबर को दुबई में खेला जाएगा. मुंबई की ये चौथी हार है. राजस्थान की जीत से चेन्नई सुपरकिंग्स प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई है.



ऑरेंज कैप होल्डर (Orange Cap Holder) Also Read - IPL 2020 Playoffs, Final Schedule Announced: जानें कब और कहां खेले जाएंगे प्‍लेऑफ के मुकाबले

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (Royal Challengers Bangalore) के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) आईपीएल 2020 ऑरेंज कैप लिस्ट में तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं. विराट ने 11 मैचों में कुल 415 रन बनाए हैं. विराट ने रविवार को चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाफ अर्धशतकीय पारी खेली. इस लिस्ट में किंग्स इलेवन पंजाब के कप्तान केएल राहुल (KL Rahul) पहले नंबर पर बने हुए हैं. राहुल ने 11 मैचों में अब तक 567 रन बनाए हैं.

दूसरे नंबर पर दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) के ओपनर शिखर धवन हैं. धवन ने 11 मैचों में 471 रन जुटाए हैं जबकि सीएसके के ओपनर फाफ डु प्लेसिस (Faf du Plessis) 11 मैचों में 401 रन बनाकर चौथे नंबर पर हैं.

पर्पल कैप होल्डर (Purple Cap Holder)

दिल्ली कैपिटल्स की ओर से खेल रहे तेज गेंदबाज कगीसो रबाडा पर्पल कैप की लिस्ट में टॉप पर हैं. रबाडा ने 11 मैचों में कुल 23 विकेट अपने नाम किए हैं. इसके आलावा राजस्थान रॉयल्स के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर (Jofra Archer) 12 मैचों में 17 विकेट लेकर दूसरे जबकि मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) के पेसर जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) 11 मैचों में 17 विकेट लेकर तीसरे नंबर पर हैं.