राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) के बल्लेबाज राहुल तेवतिया (Rahul Tewatia) ने किंग्स इलेवन पंजाब (Kinsg XI Punjab) के खिलाफ आईपीएल 2020 (IPL 2020) के 9वें मैच में धमाकेदार बल्लेबाजी कर खूब वाहवाही बटोरी. तेवतिया ने पंजाब के खिलाफ तेज गेंदबाज शेल्डन कॉट्रेल (Sheldon Cottrell) की गेंदों पर लगातार 4 छक्के लगाए. पांचवीं गेंद डॉट खेली लेकिन छठी गेंद पर फिर जोरदार छक्का जड़ा जिससे ये मैच का रिजल्ट राजस्थान के पक्ष में आया.

तेवतिया के आक्रामक तेवर को देखकर टीम इंडिया के पूर्व स्टार ऑलराउंडर युवराज सिंह (Yuvraj Singh) को ये डर सताने लगा कि कहीं उनका लगातार 6 छक्के का रिकॉर्ड ना टूट जाए. युवी ने इसके बाद ट्वीट किया, ' ना भाई ना, शुक्रिया एक बॉल मिस करने के लिए. क्या शानदार खेला आपने. राजस्थान को इस शानदार जीत के लिए बधाई.'

What a game ..that’s why this is the best league in the world … amazing talent on display @bcci @IPL

— Sourav Ganguly (@SGanguly99) September 27, 2020