IPL 2020, Rajasthan Royals vs Chennai Super Kings, Match 4, Preview:जीत के रथ पर सवार महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) की कप्तानी वाली चेन्नई सुपरकिंग्स (Chennai Super Kings) और राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) की टीमें आज इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League 2020) के चौथे मुकाबले में आमने सामने होंगी. ये मुकाबला शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैच में राजस्थान के कप्तान स्टीव स्मिथ (Steve Smith) का खेलना संदिग्ध है जिन्हें कुछ दिन पहले सिर में चोट लगी थी. टीम के स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स (Ben Stokes) निजी कारणों से पहले चरण के मुकाबलों से पहले ही बाहर हैं. Also Read - Dream11 IPL 2020 Prediction, RR vs CSK: चेन्नई सुपरकिंग्स के अनुभव और राजस्थान के युवा जोश में होगी टक्कर

जोस बटलर (Jos Buttler) भी पहले मैच से बाहर रहेंगे क्योंकि वह अपने परिवार के साथ अलग से आए हैं और उन्हें दुबई में 36 घंटे अनिवार्य पृथकवास में रहना होगा. पिछली बार की उपविजेता चेन्नई (CSK) ने पहले मैच में मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) को पांच विकेट से हराया था. तीन बार की विजेता का पलड़ा रॉयल्स के खिलाफ भारी होगा चूंकि रॉयल्स के पास स्टोक्स नहीं है और सलामी बल्लेबाज बटलर भी पहले मैच से बाहर हैं. Also Read - IPL 2020 RR vs CSK Live Streaming: जानें आज कब और कहां भिड़ेंगी राजस्थान और चेन्नई की टीमें

स्टोक्स इस समय बीमार पिता को देखने न्यूजीलैंड गए हुए हैं Also Read - RCB vs SRH: कैसे जीतते-जीतते हैदराबाद के हाथ से फिसल गया मुकाबला ? ये हैं मैच के 5 टर्निंग प्‍वाइंट

स्टोक्स अपने बीमार पिता की तीमारदारी के लिये न्यूजीलैंड में हैं. लीग के पहले चरण में उनकी गैर मौजूदगी से टीम का संतुलन बिगड़ा है. ऐसे में अगर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की मेडिकल टीम स्मिथ को पहले मैच में खेलने की अनुमति नहीं देती तो रॉयल्स के लिये करारा झटका होगा. इंग्लैंड दौरे पर एकदिवसीय सीरीज से पहले अभ्यास के दौरान स्मिथ के सिर पर चोट लगी थी.

रॉयल्स के प्रदर्शन का दारोमदार काफी हद तक विदेशी खिलाड़ियों पर है गेंदबाजी में इंग्लैंड के जोफ्रा आर्चर और ऑस्ट्रेलिया के एंड्रयू टाई पर जिम्मेदारी होगी तो रन बनाने का जिम्मा दक्षिण अफ्रीका के डेविड मिलर पर रहेगा.

इन खिलाड़ियों पर निर्भर करेगी राजस्थान रॉयल्स टीम

रॉयल्स के भारतीय खिलाड़ी लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके हैं. संजू सैमसन (Sanju Samson), रॉबिन उथप्पा (Robin Uthappa), जयदेव उनादकट, वरुण एरोन अपेक्षाओं पर खरे उतरने में नाकाम रहे हैं.

चेन्नई सुपरकिंग्स के हौसलें बुलंद

दूसरी ओर पहले मैच में शानदार प्रदर्शन से चेन्नई के हौसले बुलंद हैं. सैम कर्रन ने शानदार हरफनमौला प्रदर्शन करके ड्वेन ब्रावो की कमी नहीं खलने दी जो चोट के कारण कुछ और मैचों में बाहर रहेंगे.

अंबाती रायडू और फाफ डु प्लेसी ने अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन किया. आईपीएल के सफल गेंदबाज पीयूष चावला ने उन्हें खरीदने के टीम प्रबंधन के फैसले को सही साबित कर दिखाया. अगर अगले मैच में दीपक चाहर नहीं खेल पाते हैं तो उनका विकल्प शारदुल ठाकुर होंगे.

टीमें :

राजस्थान रॉयल्स:

स्टीव स्मिथ (कप्तान), जोस बटलर, रॉबिन उथप्पा, संजू सैमसन, बेन स्टोक्स, जोफ्रा आर्चर, यशस्वी जायसवाल, मनन वोहरा, कार्तिक त्यागी, आकाश सिंह, ओशेन थॉमस, एंड्रयू टाई, डेविड मिलर, टॉम कर्रन, अनिरूद्ध जोशी, श्रेयस गोपाल, रियान पराग, वरुण एरोन, शशांक सिंह, अनुज रावत,महिपाल लोमरोर, मयंक मार्कंडेय.

चेन्नई सुपरकिंग्स :

महेंद्र सिंह धोनी (कप्तान), मुरली विजय, अंबाती रायुडू, फाफ डु प्लेसिस, शेन वॉटसन, केदार जाधव, ड्वेन ब्रावो, रविंद्र जडेजा, लुंगी एंगिडी, दीपक चाहर, पीयूष चावला, इमरान ताहिर, मिशेल सेंटनर, जोश हेजलवुड, शार्दुल ठाकुर, सैम कर्रन, एन जगदीशन, के एम आसिफ, मोनू कुमार, आर साइ किशोर, रूतुराज गायकवाड़, कर्ण शर्मा.