IPL 2020, Rajasthan Royals vs Delhi Capitals, 23rd Match, Preview: लगातार तीन मैच हार चुकी राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) शुक्रवार को दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) के खिलाफ मैच खेलेगी। रॉयल्स की शुरूआत बहुत अच्छी रही और उन्होंने शारजाह में दोनों मैच जीते लेकिन अबुधाबी और दुबई जैसे बड़े मैदानों पर उन्हें तीनों मैचों में पराजय का सामना करना पड़ा। अब फिर वे शारजाह पर लौटे हैं और यहां दो मैचों में मिली जीत उनका हौसला बढ़ाने का काम करेगी।

राजस्थान अभी तक अपनी प्लेइंग इलेवन नहीं तलाश पाया है। बेन स्टोक्स के लौटने से उनकी उम्मीद बंधी है लेकिन वो 11 अक्टूबर तक सेल्फ आइसोलेशन में हैं। कप्तान स्टीव स्मिथ और संजू सैमसन का फार्म अचानक खराब हो गया है और टीम में शामिल भारतीय बल्लेबाज रन नहीं बना पा रहे हैं। Also Read - द. अफ्रीकी ऑलराउंडर वर्नोंन फिलेंडर के भाई की गोली मारकर हत्‍या, पुलिस ने बताई कहानी

मुंबई इंडियंस के खिलाफ राजस्थान ने प्लेइंग इलेवन में यशस्वी जायसवाल और तेज गेंदबाज कार्तिक त्यागी के साथ अंकित राजपूत को उतारा लेकिन बात नहीं बनी। जायसवाल खाता खोले बिना दूसरी ही गेंद पर आउट हो गए जबकि राजपूत ने तीन ओवर में 42 रन दिए। त्यागी ने 36 रन देकर एक विकेट लिया।

राजस्थान के लिए अच्छी बात जोस बटलर की फार्म में वापसी है जिन्होंने पिछले मैच में 44 गेंद में 70 रन बनाए। गेंदबाजी में जोफ्रा आर्चर और टॉम कर्रन पर काफी दबाव है जबकि स्पिनर राहुल तेवतिया लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं।

दूसरी ओर श्रेयस अय्यर की कप्तानी में दिल्ली ने तीनों विभागों में अच्छा प्रदर्शन करके पांच में से चार मैच जीते हैं। कप्तान अय्यर शानदार फार्म में है जबकि सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ और रिषभ पंत ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। मार्कस स्टोइनिस दो अर्धशतक जमा चुके हैं।

गेंदबाजी में कगिसो रबाडा ने अब तक 12 विकेट लिए हैं। दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज एनरिच नॉर्टर्जे ने भी जरूरत पड़ने पर अच्छा प्रदर्शन किया है। ईशांत शर्मा की जगह आए हर्षल पटेल ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 34 रन देकर दो विकेट लिए लेकिन पिछले मैच में 43 रन दे डाले। अमित मिश्रा की जगह फिट होकर आए आर अश्विन ने 26 रन देकर एक विकेट लिया।

राजस्थान रॉयल्स स्क्वाड:

जोस बटलर, बेन स्टोक्स, संजू सैमसन, एंड्रयू टाई, कार्तिक त्यागी, स्टीवन स्मिथ (कप्तान), अंकित राजपूत, श्रेयस गोपाल, राहुल तेवतिया, जयदेव उनादकट, मयंक मारकंडे, महिपाल लोमरोर, ओसाने थॉमस, रेयान पराग, यशस्वी जायसवाल अनुज रावत, आकाश सिंह, डेविड मिलर, मनन वोहरा, शशांक सिंह, वरुण आरोन, टॉम कुरेन, रॉबिन उथप्पा, अनिरुद्ध जोशी, जोफ्रा आर्चर।

दिल्ली कैपिटल्स स्क्वाड:

श्रेयस अय्यर (कप्तान), रविचंद्रन अश्विन, शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, शिमरोन हेटमेयर, कागिसो रबाडा, अजिंक्य रहाणे, अमित मिश्रा, रिषभ पंत, इशांत शर्मा, अक्षर पटेल, संदीप लमिछाने, कीमो पॉल, डेनियल सैम्स, मोहित शर्मा, एनरिक नार्जे, एलेक्स कैरी, अवेश खान, तुषार देशपांडे, हर्षल पटेल, मार्कस स्टोइनिस, ललित यादव।