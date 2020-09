IPL 2020, Rajasthan Royals vs Kings XI Punjab, 9th Match, Preview: आईपीएल-13 में आज शारजाह क्रिकेट मैदान पर किंग्स इलेवन पंजाब का सामना राजस्थान रॉयल्स के साथ होना है। पंजाब ने अपने पिछले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को मात दी थी। उस मैच में पंजाब के कप्तान केएल राहुल ने 132 रनों की नाबाद पारी खेली थी। जिसके बाद गेंदबाजों ने चैलेंजर्स के मजबूत बल्लेबाजी क्रम को महज 109 रनों पर ढेर कर दिया था। Also Read - IPL 2020 RR vs KXIP Live Streaming: जानें कब और कहां देखें राजस्थान-पंजाब मुकाबला

पंजाब टीम के लिए अगर कोई चिंता है तो मध्य क्रम में निकोलस पूरन और ग्लैन मैक्सवेल से रनों की कमी। दोनों अभी तक बल्ले से कुछ खास नहीं कर पाए हैं। करुण नायर भी कुछ ज्यादा प्रभाव नहीं छोड़ पाए हैं। पहले मैच में वो सस्ते में आउट हो गए थे। दूसरे मैच में उन्होंने अंत में आकर कुछ अच्छे शॉट्स लगा राहुल का साथ दिया था।

पंजाब की गेंदबाजी अभी तक दोनों मैचों में अच्छी रही है। मोहम्मद शमी ने तेज गेंदबाजी में टीम का अच्छे से नेतृत्व किया है। शेल्डन कॉटरेल ने दोनों मैचों में उनका अच्छा साथ दिया। स्पिन में रवि बिश्नोई टीम के नए सितारे बनते दिख रहे हैं। बेंगलोर के खिलाफ खास रणनीति के तहत कोच अनिल कुंबले ने दो लेग स्पिनरों की नीति अपनाई थी और बिश्नोई के साथ मुरुगन अश्विन को भी उतारा था। उनकी यS रणनीति काम कर गई थी। अब देखना होगा कि राजस्थान के खिलाफ वह इसे कायम रखते हैं या बदलाव करते हैं।

पंजाब के गेंदबाजों को किसी भी स्थिति में राजस्थान को मामूली तौर पर लेने की जरुरत नहीं है क्योंकि अपने पहले मैच में उसने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन किया था। राजस्थान के पिछले मैच को देखा जाए तो संजू सैमसन और कप्तान स्टीव स्मिथ का बल्ला जमकर बोला था। लेकिन इन दोनों से पहले और बाद में कोई और बल्लेबाज रन नहीं कर सका था।

युवा यशस्वी जायसवाल अपने पहले मैच में सस्ते में आउट हो गए थे। अनुभवी रॉबिन उथप्पा, डेविड मिलर ने भी निराश किया था। स्थिति ये थी कि अगर जोफ्रा आर्चर आखिरी ओवर में चार छक्के नहीं लगाते तो टीम संजू और स्मिथ की शुरुआत को बर्बाद कर 200 रन भी नहीं बना पाती। पंजाब के संतुलित गेंदबाजी आक्रमण के सामने उसे और सतर्क रहना होगा।

गेंदबाजी में भी टीम के लिए चिंता है। आर्चर को छोड़कर कोई और गेंदबाज पहले मैच में असरदार नहीं दिखा था। राहुल तेवतिया ने जरुर अहम समय पर विकेट निकाल टीम की जीत पक्की की थी, लेकिन वो महंगे रहे थे। जयदेव उनादकट, टॉम कुरैन, श्रेयस गोपाल का भी यही हाल था। पंजाब के बल्लेबाजों के खिलाफ इन सभी को और संयमित गेंदबाजी करने की जरूरत होगी।

किंग्स इलेवन पंजाब स्क्वाड:

मयंक अग्रवाल, केएल राहुल (विकेटकीपर / कप्तान), निकोलस पूरन, ग्लेन मैक्सवेल, करुण नायर, सरफराज खान, जेम्स नीशम, मुरुगन अश्विन, रवि बिश्नोई, मोहम्मद शमी, शेल्डन कॉटरेल, क्रिस गेल, मंदीप सिंह, मनदीप सिंह जॉर्डन, कृष्णप्पा गौथम, दीपक हुड्डा, हार्डस विलोजेन, जगदीश सुचित, ईशान पोरेल, मुजीब उर रहमान, तजिंदर सिंह, दर्शन नालकंडे, अर्शदीप सिंह, सिमरन सिंह, हरप्रीत बरार।

राजस्थान रॉयल्स स्क्वाड:

यशस्वी जायसवाल, जोस बटलर, स्टीवन स्मिथ (कप्तान), संजू सैमसन (विकेटकीपर), रॉबिन उथप्पा, राहुल तेवतिया, रियान पराग, टॉम कर्रन, जोफ्रा आर्चर, श्रेयस गोपाल, जयदेव उनादकट, डेविड मिलर, वरुण एरोन, अनिरुद्ध जोशी, मनन वोहरा, अंकित राजपूत, एंड्रयू टाय, शशांक सिंह, महिपाल लोमरोर, ओशेन थॉमस, मयंक मारकंडे, अनुज रावत, कार्तिक त्यागी, आकाश सिंह।